Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Maratonu tarihi: İstanbul maratonu ayın kaçında yapılacak? 2025 İstanbul Maratonu hangi yollar trafiğe kapatılacak?

        İstanbul Maratonu tarihi: İstanbul maratonu ayın kaçında yapılacak?

        İstanbul, her yıl olduğu gibi bu yıl da sporun ve dayanıklılığın merkezi olacak. Kıtalar arasında koşulan tek maraton olma unvanına sahip İstanbul Maratonu, 2025'te 47. kez start alacak. Asya'dan başlayan ve Avrupa'da son bulan bu özel koşu, binlerce sporcuyu Boğaz'ın eşsiz manzarasında bir araya getirecek. İşte maratonun tarihi, parkur rotası ve trafiğe kapatılacak yollarla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Asya ile Avrupa’yı adımlarla birleştiren İstanbul Maratonu, bu yıl 47. kez koşulacak. Dünyanın en önemli şehir maratonları arasında yer alan dev organizasyon, hem profesyonel atletleri hem de binlerce amatör katılımcıyı aynı heyecanda buluşturacak. Geri sayımın başladığı maraton öncesinde, koşunun tarihi, parkur güzergâhı ve kapalı yollar belli oldu. İşte 2025 İstanbul Maratonu hakkında tüm ayrıntılar...

        • 2

          İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

          Spor İstanbul tarafından organize edilen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 47. İstanbul Maratonu 2 Kasım 2025'te koşulacak. Maraton, Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak.

        • 3

          47. İSTANBUL MARATONU 2025 – YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

          Saat Etkinlik / Aşama

          03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması

          06.00 Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması

          06.45 – 07.45 Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)

          07.00 – 08.00 Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri

          09.15 – 10.15 Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)

          08.45 Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı

          09.00 42K maraton yarış başlangıcı

          09.10 42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi

          09.19 15.5K yarış başlangıcı (1. start)

          09.38 15.5K yarış başlangıcı (2. start)

          10.05 15.5K yarış başlangıcı (3. start)

          10.08 15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı

          10.32 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)

          11.06 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)

          11.10 42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı

          11.40 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)

          12.00 15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)

          12.14 Halk koşusu yarış başlangıcı

          12.20 15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)

          12.30 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)

          14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması

          15.00 Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması

          15.20 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

          15.30 Tüm parkurun trafiğe açılması

        • 4

          İSTANBUL MARATONU NEDİR?

          İstanbul Maratonu veya eski ismiyle İstanbul Avrasya Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur. İlk yarış 46 yıl önce 1 Nisan 1979'da yapıldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa