02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vodafone'un sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Maratonu bu yıl 41. kez düzenleniyor.
İstanbul'da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 40 yarıştan 11'ini Türk, 29'unu ise yabancı atletler kazandı.
İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan'ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 26 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.
Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 13 kez Kenyalı, 7 kere Etiyopyalı, ikişer kez İngiliz ve Fransız, birer kere de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Faslı ve Azerbaycanlı atletler birinci geldi.
Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise aynı ülkeden sporcu Ruth Chepngetich elde etti.
EN İYİ VE EN KÖTÜ DERECELER
Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 7 yıldaki ismiyle Vodafone İstanbul Maratonu'nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi, Kenyalı atlet Felix Kimutai gerçekleştirdi.
Felix Kimutai, geçen yılki 2.09.57'lik derecesiyle, vatandaşı Vincent Kiplagat'ın 2010 yılında elde ettiği 2.10.42'lik dereceyi geride bırakarak parkur rekorunu eline geçirdi.
Kadınlarda ise en iyi dereceyi geçen yıl birinci olan Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich yaptı. Chepngetich, 2.18.35'lik derecesiyle yarış rekoru kırdı.
Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanda, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, kadınlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis'in imzası bulunuyor.
KADINLARDA DA YABANCILAR ZİRVEDE
Organizasyonda kadınlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 28 yarışta 27 yabancı, sadece bir Türk atlet birinci oldu.
Türkiye adına kadınlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 24 yarıştır ilk sırayı alamıyor.
Kadınlarda yabancı atletler arasında 7 kez Etiyopyalı, 6 kere Rus, dörder kez Rumen, Ukraynalı ve Kenyalı, birer kere de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.
MARATON BİRİNCİLERİ
İstanbul Maratonu'nda yıllara göre ilk sırayı alan sporcular ve dereceleri şöyle:
|Yıl
|Erkekler
|Derece
|Kadınlar
|Derece
|1979
|Hasan Saylan
|2.35.39
|1980
|Necmettin Sağlam
|2.36.00
|1981
|Süleyman Sılacı
|2.31.40
|1982
|İsmail Karagöz
|2.41.13
|1983
|I. Tompson (İngiltere)
|2.23.35
|1984
|Mehmet Yurdadön
|2.22.30
|1985
|Mehmet Terzi
|2.12.50
|1986
|Hanefi Atmaca
|2.23.20
|1987
|J. Worsner (Danimarka)
|2.16.08
|1988
|Ahmet Altun
|2.15.06
|1989
|Aydın Çeken
|2.27.41
|1990
|Gazi Aşıkoğlu
|2.23.09
|1991
|T. Mitchell (İngiltere)
|2.23.28
|J. Davis (İngiltere)
|2.49.24
|1992
|Cihangir Demirel
|2.23.28
|B. Aurica (Romanya)
|2.26.29
|1993
|J. Ngunzu (Kenya)
|2.20.43
|E. Spetova (Rusya)
|2.48.10
|1994
|B. Goromonzi (Zimbabve)
|2.24.58
|Serap Aktaş
|2.46.42
|1995
|S. Langart (Kenya)
|2.17.26
|F. Sultanova (Rusya)
|2.34.44
|1996
|S. Langart (Kenya)
|2.18.51
|P. Elena (Ukrayna)
|2.37.38
|1997
|T. Moges (Etiyopya)
|2.13.37
|A. Barbu (Romanya)
|2.34.39
|1998
|T. Moges (Etiyopya)
|2.15.28
|N. Galushka (Belarus)
|2.38.10
|1999
|T. Moges (Etiyopya)
|2.13.55
|A. Barbu (Romanya)
|2.35.57
|2000
|R. Josephat (Kenya)
|2.17.03
|R. A. Chirita (Romanya)
|2.37.39
|2001
|T. Bedasou (Etiyopya)
|2.18.21
|L. Puskina (Ukrayna)
|2.38.21
|2002
|D. Kiptanui (Kenya)
|2.18.42
|R. Dubovik (Ukrayna)
|2.37.20
|2003
|B. Welashe (Etiyopya)
|2.18.29
|R. Dubovik (Ukrayna)
|2.36.49
|2004
|D. Kiptanui (Kenya)
|2.18.19
|S. Demidenko (Rusya)
|2.36.44
|2005
|J. Mbithi (Kenya)
|2.15.13
|M. Biktagirova (Rusya)
|2.34.25
|2006
|M. Pukstas (Litvanya)
|2.12.49
|M. Biktagirova (Rusya)
|2.28.18
|2007
|D. Cheruiyot (Kenya)
|2.10.56
|A. B. Tesema (Etiyopya)
|2.29.05
|2008
|K. A. Roba (Etiyopya)
|2.11.16
|N. Yulamanova (Rusya)
|2.30.17
|2009
|K. A. Roba (Etiyopya)
|2.12.14
|B. Urgesa (Etiyopya)
|2.32.45
|2010
|V. Kiplagat(Kenya)
|2.10.42
|A. Kasım (Etiyopya)
|2.27.25
|2011
|V. Kiplagat(Kenya)
|2.10.58
|A. Abera (Etiyopya)
|2.27.56
|2012
|S. Chebogut (Kenya)
|2.11.05
|K. J. Yal (Etiyopya)
|2.28.06
|2013
|A. Kiprotich (Fransa)
|2.12.28
|R. B. Chesir (Kenya)
|2.29.05
|2014
|H. Chani (Fas)
|2.11.53
|A. Gobena (Etiyopya)
|2.28.46
|2015
|E. K. Chelimo (Kenya)
|2.11.13
|A. Gobena (Etiyopya)
|2.31.54
|2016
|E. Kiplagat (Azerbaycan)
|2.13.28
|A. J. Barsosio (Kenya)
|2.28.23
|2017
|A. Kiprotich (Fransa)
|2.11.22
|R. Chepngetich (Kenya)
|2.22.36
|2018
|F. Kimutai (Kenya)
|2.09.57
|R. Chepngetich (Kenya)
|2.18.35
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!