İstanbul Kültür Yolu Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on üçüncü durağı, kültür ve sanatın merkezi İstanbul olacak. 28 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve şehrin dört bir yanına yayılacak olan festival, birbirinden etkileyici sergilere, konserlere, söyleşilere ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Picasso'dan Da Vinci'ye Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a kadar dünyanın en önemli sanatçılarının eserleri, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde bir araya geliyor. Mariinsky, Deutsches Symphonie Orchester Berlin gibi dünyanın en önemli orkestralarını canlı dinleme olanağı sunacak olan festivalde şehrin dört bir yanında kurulacak sahnelerde müzik sesi yükselecek.

110’DAN FAZLA MEKANDA 500’DEN FAZLA ETKİNLİK YÜZLERCE ETKİNLİK

Başladığından bu yana dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan İstanbul’da festival süresince konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle sanatseverler kültür sanatla buluşacak. Anadolu’dan Avrupa’ya tüm şehriye yayılacak festivalde 100’dan fazla mekânda 500’den fazla etkinlik düzenlenecek. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında şehrin önde gelen kültür-sanat mekânları, müze ve ören yerleri, tarihi mekanların ve özel müzelerin birçoğu birbirinden önemli yerli ve yabancı sanatçıların sergi, konser ve temsillerine ev sahipliği yapacak.

Şehrin çeşitli noktalarında da dijital sanattan geleneksel sanatlara kadar ilgi çekecek ve zihinlere kazınacak çeşitli sergiler de festival kapsamında görülebilecek. Rami Kütüphanesi’nde; Naci El-Ali'den Hanzala”, Büşra Cebeci’nin “S³ V³ Feel Your Gut, Choose Your God”, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’nden “Biz Büyük Bir Aileyiz”, Sena Kırçovalı Turgut’tan İstanbul Yalı Camileri, Kasım Tan’dan “Yüzleşme: Gazze Duvarı II”, “Diplomat Şair Yahya Kemal Beyatlı” sergileri yer alacak. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Sarnıcı’nda Matraki; Bir Osmanlı Yıldızı, İş Sanat Resim Heykel Müzesi’nde “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergileri meraklılarıyla buluşacak. Galataport O2 Blok Performans Alanı’nda Eskizden Piksele Dijital Sanat “Anatolia Edition” sergisi, Galataport Saat Meydanı’nda “Duvarları Aşmak II: Galataport Açıkhava Heykel sergisi, Galataport Paket Postanesi Rıhtımı’nda; Apollo Artem Martis heykel yerleştirmesi festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

SÖYLEŞİ, KONFERANS, ÇALIŞTAY VE DİĞER ETKİNLİKLER

Taksim Camii Kültür Merkezi’nde; festival süresince farklı konu ve içeriklerde sergiler, atölyeler, söyleşiler ve dinletiler gerçekleştirilecek. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde; “Samed Karagöz - Peren Birsaygılı” söyleşisi, “Ahmet Sel ve Ercan Arslan ile Belgesel Gösterimi Ve Fotoğraf Söyleşisi” Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde; Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu’ndan “Devranı Şerif” Bahariye Mevlevihanesi’nde İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’ndan Sema Mukabelesi etkinlikleri gerçekleşecek.

“Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri II” de 28 Eylül’de ilgilileriyle buluşacak. The Ritz-Carlton Residences 1-7 Ekim tarihleri arasında “Artweeks Istanbul X” etkinliğine ev sahipliği yapacak. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde 3-4-5 Ekim tarihlerinde “II. Uluslararası İstanbul Kurtarma Kazıları Sempozyumu” düzenlenecek. Rami Kütüphanesi’nde; “Rami'de Okçuluk: Ok Atışı”, “İstanbul Şiir Okuyor” Şiir Parkı Söyleşili Şiir Okumaları, Sezin Seda Altun’un moderatörlüğünde, Erol Tufan, Çiğdem Sezer, Rıdvan Tulum tarafından gerçekleştirilecek. Uluslararası İstanbul Şiir Gecesi, “Şiir Akşamı”nda Ella Frears (İngiltere), Senem Gökel (KKTC), Oktay Taftalı, Çiğdem Sezer, Erol Tufan, Rıdvan Tulum, Ebru Özden, Samet Karataş, Gönül Değirmencioğlu, Can Yiğit Tunçman ve Suzan Yörük şiirleriyle sanatseverlerle buluşacak.

Sultan Bestekârlar Dinletisi, “Şiir Ve Şehir” Konferansları, “Hayal Gücünün Buluşması: Mark Janssen ve Özge Lokmanhekim ile Söyleşi” düzenlenecek. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde 4 Ekim Cuma Günü “Şiir Okuması” etkinliğinde, David Magradze (Gürcistan); Sophie Dionysopoulou (Yunanistan); Nikolae Spataru (Moldavya); Dejan Stojkoski (Makedonya), Ella Frears (İngiltere), Nenad Saponja (Sırbistan); Katya Belçeva (Bulgaristan); Ömer Erdem, Muzaffer Serkan Aydın, Aziz Şakir (Bulgaristan) ve Tuba Kaplan şiirleriyle sanatseverlerle bir araya gelecek.

TÜRKAN ŞORAY BAKIRKÖY CEZAEVİ’NDE SÖYLEŞİYE KATILACAK

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 29 Eylül Pazar Günü Bircan Silan moderatörlüğünde “Türkan Şoray ile Söyleşi” ve Yeşilay Sepetçiler Kasrı’nda; 1-2-3 Ekim tarihlerinde “New Approaches To Safeguarding Living Heritage And The 2003 Unesco Intangible Cultural Heritage Convention: An International Forum Of Ngos: Yaşayan Mirasın Korunmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar ve 2003 Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi: Stk'ların Uluslararası Forumu”, Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından düzenlenecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryum’unda; 29 Eylül Pazar Günü, Geleneksel El Sanatları Derneği’nden “Minyatüre Alternatif Yaklaşım Paneli & Söyleşisi” ve Şehzadebaşı Külliyesi Şehzade Mehmed Türbesi’nde 2 Ekim Çarşamba Günü “Mimar Sinan Türbelerinin Anatomisi Müze Uzmanı Eşliğinde Gezi” etkinliği Türbeler Müzesi’nde gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konsey Salonu’nda 4 Ekim Cuma Günü 15. İtalyan Kültür

Merkezi Arkeoloji Sempozyumu “Antik Anadolu'da Betimlemeler ve Törenler: Mekânlar, Anıtlar, İmgeler”, Beyoğlu’nda 29 Eylül Pazar Günü Beyoğlu Şiir Rotası Adnan Özer Rehberliğinde Edebiyat Gezisi, Zeyrek Çinili Hamam’da; 29 Eylül Pazar Günü, Prof. Filiz Yenişehirlioğlu ve Özge Yıldırım eşliğinde Zeyrek Çinili Hamam Gezisi, Tophane Çeşmesi etkinliği 1. Mahmud Han Çeşmesi’nde sanatseverlerle olacak.

İstanbul AKM Kütüphanesi’nde; 2 Ekim Çarşamba Günü “Şair Kadınlar Gecesi”nde, Sophie Dionysopoulou (Yunanistan), Esma Muhammed (Filistin), Katya Belçeva (Bulgaristan), Ella Frears (İngiltere), Senem Gökel (KKTC), Ebru Özden, Seçil Hidayet, Sezin Seda Altun, Elif Nuray, Şadiye Kılıç ve Gönül Değirmencioğlu sahne alacak.

İstanbul AKM Tiyatro Salonu’nda 30 Eylül Pazartesi Günü Züleyha ile Sınırsız Sohbetler’in konuğu Klinik Psikolog Yazar Beyhan Budak olacak. 1 Ekim Salı Günü Çin Büyükelçiliği’nin iş birliği ile “China Oriental Performing Arts Group Dans Sahne Performansı” gerçekleştirilecek. İstanbul AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde; 3 Ekim Çarşamba Günü ise Baturay Özdemir Standup gösterisi ile sevenleriyle buluşacak.

İstanbul AKM Kültür Sokağı’nda; Sultan Adler’in “Lale Kız” ve Beste Alperat’ın (Dancers, Hummingbird, Dervish, Wave, Hug) Heykel Yerleştirmeleri festival boyunca görülebilecek. İstanbul AKM Önü’nde; festival süresince görsel-işitsel enstalasyon “Coil” de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

FİLİSTİN’E DİKKAT ÇEKEN ÇALIŞMALAR

Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali’nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen “Hanzala” karakterlerinden oluşan sergisi, Rami Kütüphanesi’nde görülebilecek. Filistin'e Selam Gönderen Kısa Filmler 3-4-5-6 Ekim tarihlerinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alacak. Kasım Tan’ın “Yüzleşme: Gazze Duvarı II” Sergisi festival süresince Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerle buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DE FESTİVAL

Festival boyunca Ümraniye Belediyesi Önü’ne kurulacak Çocuk Köyü’nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alacak. Lisanslı çocuk oyunları ve etkinlikleri ile Karagöz Gölge Oyunu, Nasrettin Hoca Müzikali gibi geleneksel etkinlikler de çocuklarla buluşacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.

Rami Kütüphanesi ise başta geleneksel sanatların çocuklar ile tanıştırıldığı ve deneyimlemelerinin sağlandığı birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. İstanbul AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde; festival boyunca çocuklara yönelik sanat atölyeleri, müzik etkinlikleri gibi eğlenceli ve eğitici çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Pera Müze, 28 Eylül ve 5 Ekim Cumartesi günleri çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Fişekhane’de; 6 Ekim Pazar günü çocuk oyunu “44 Kedi Live Show” çocuklarla buluşacak.