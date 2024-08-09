Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Koro Festivali 16 Ağustos'ta başlıyor

        İstanbul Koro Festivali 16 Ağustos'ta başlıyor

        İstanbul Koro Festivali, bu yıl uluslararası bir kimlik kazanarak 16-17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu ile Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek! BB Kültür, 15 koro ve 302 korist ile düzenleyeceği 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali'ne tüm İstanbulluları bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Koro Festivali 16 Ağustos'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’un çok sesli ve çok kültürlü yaşamını sahneye taşıyan, ilki geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Koro Festivali, bu yıl uluslararası bir kimlik kazanarak 16-17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ile Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleşiyor! Seslerin birlikteliğinden doğan gücü, İstanbulluların sesleriyle daha da güçlendirecek olan İBB Kültür, 15 koro ve 302 korist ile düzenleyeceği 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’ne tüm İstanbulluları bekliyor.

        Uluslararası katılımcılar, atölye ve söyleşi programlarıyla kapsamı genişleyen 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin Genel Sanat Direktörlüğünü Kübra Şenyaylar üstlenirken, festivalin seçici kurulunu Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Doç. Canan Özgür, Dr. Öğr. Gör. Bülent Halvaşi, Dr. Öğr. Gör. Erhan Torlular, Dr. Öğr. Gör. Turgay Erdener, Eğitimci - Kültür Tarihi Araştırmacısı İncila Bertuğ ve Öğr. Gör. Handan Tunca oluşturuyor. Festival programı, müzisyenlere yapılan çağrı ile koro başvurularını alarak oluşturuldu.

        2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin kapanış konserinde, Masis Aram Gözbek şefliğinde, başvurular aracılığıyla belirlenen ve 3 gün boyunca farklı kültürlerden 4 eser çalışacak olan kadro, 18 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00’de “Festival Korosu” olarak CRR’de bir performans sergileyecek.

        Chromas, We Play Choral, Voci Contra Tempo, Acapella Boğaziçi, İTÜ Acapella, MÜZED Muammer Sun Korosu, Büyükçekmece İshakoğlu Musiki Derneği, Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu, SANSEV Minikler Korosu, Lazika, Choreos, İstanbul Voices, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu ve Ruhi Su Dostlar Korosu’nun CRR Konser Salonu, Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda sahne alacağı konserlere tüm İstanbullular davetli. CRR’de gerçekleşecek konserlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.

        PROGRAM

        CRR

        16 Ağustos Cuma

        20.00 Büyükçekmece İshakoğlu Musiki Derneği

        20.20 Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu

        20.40 İTÜ Acapella

        21.00 Vokal Akademi Pop&Caz Korosu

        KADIKÖY MEYDANI

        17 Ağustos Cumartesi

        20.00 SANSEV Minikler Korosu

        20.20 Lazika

        20.40 Acapella Boğaziçi

        21.15 MÜZED Muammer Sun Korosu

        21.35 Choreos

        18 Ağustos Pazar

        20.00 Atölye Korosu

        20.20 İstanbul Voices

        20.40 Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu

        21.10 Voci Contra Tempo

        21.30 Chromas

        BEŞİKTAŞ MEYDANI

        18 Ağustos Pazar

        19.30 Ruhi Su Dostlar Korosu

        20.00 We Play Choral

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Koro Festivali
        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #müzik
        #İBB Kültür
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Habertürk Anasayfa