Şehre kahkaha geldi: İstanbul Komedi Festivali’nde bu hafta neler var

İstanbul Komedi Festivali’nde bu hafta neler var - Magazin haberleri

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Bu yıl BKM organizasyonu ile 5. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, 14-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getiriyor! Festival bu hafta 36 etkinlik ile; gündüz saatlerinde çocuklara özel, akşam saatlerinde ise yetişkinlere özel gösteriler ile katılımcılara keyif dolu anlar yaşatacak.

İlk kez festivale özel hazırlanan programlarıyla İstanbul Komedi Festivali’nde; Elif Dağdeviren ile Metaverse dünyalarına ışınlanacak, Esra Dermancıoğlu ile sınırları zorlayacaksınız. Ali Kerim Diler’in 'Estetik Sohbetler' adlı gösterisi ile festivalin ilklerinden birine imza atılacak.

İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile, 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile 11 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında tüm şehre kahkahayı getirecek!

14-20 Kasım tarihleri arasındaki etkinlikler:

14 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Stand Up Falan

14 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Barış Balkır & Yunus Emre Gündüz

14 Kasım BKM Mutfak: Mesut Süre – Siz Hepiniz Ben Tek

15 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Ömer Özdemir

15 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Oğulcan Bektaş

15 Kasım BKM Mutfak Uniq: İstanbul: Gırgır Stand Up Gecesi

16 Kasım İstanbul Oyuncak Müzesi: Bremen Mızıkacıları

16 Kasım Maximum Uniq Lounge: Onur Erol Kids Club – Zumba Etkinliği

16 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Lady Malumat

16 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Volkan Bilir

16 Kasım BKM Mutfak Uniq: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?

17 Kasım Maximum Uniq Lounge: Onur Erol Kids Club – Masal Etkinliği

17 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Murat Gençoğlu

17 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Alper Ustagil

17 Kasım Maximum Uniq Box: Çok da Fifi Stand Up

17 Kasım Maximum Uniq Hall: Sunay Akın

18 Kasım Maximum Uniq Lounge: Onur Erol Kids Club – Kukla Etkinliği

18 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Bayram Oğuz Güngör & Doruk Kaparlar

18 Kasım BKM İstanbul: Güldür Güldür Show

18 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Ali Congun

18 Kasım Akatlar Kültür Merkezi: İlker Gümüşoluk Tek Kişilik Gösteri

18 Kasım Maximum Uniq Box: Emre Mutlu Show

18 Kasım Maximum Uniq Hall: Aydınlıkevler

19 Kasım Maximum Uniq Lounge: Lıkır’ın Doğum Günü – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu

19 Kasım İstanbul Oyuncak Müzesi: Kırmızı Burnun Yolculuğu

19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Sanrılar – Elektro Meddah

19 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Yusuf Sarıkaya

19 Kasım BKM İstanbul: Güldür Güldür Show

19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yusuf Bilal Altıntaş – Hani Öteki Bizdik?

19 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Batur Özkan

19 Kasım Akatlar Kültür Merkezi: Okan Çabalar

20 Kasım BKM İstanbul: İyilik Ağacı

20 Kasım BKM İstanbul: Deniz Göktaş

20 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Standup Turkey – English Comedy Night

20 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Oktay Şenol

20 Kasım Akatlar Kültür Merkezi: Cem İşçiler