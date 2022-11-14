Şehre kahkaha geldi: İstanbul Komedi Festivali’nde bu hafta neler var

Bu yıl BKM organizasyonu ile 5. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, 14-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getiriyor! Festival bu hafta 36 etkinlik ile; gündüz saatlerinde çocuklara özel, akşam saatlerinde ise yetişkinlere özel gösteriler ile katılımcılara keyif dolu anlar yaşatacak.
İlk kez festivale özel hazırlanan programlarıyla İstanbul Komedi Festivali’nde; Elif Dağdeviren ile Metaverse dünyalarına ışınlanacak, Esra Dermancıoğlu ile sınırları zorlayacaksınız. Ali Kerim Diler’in 'Estetik Sohbetler' adlı gösterisi ile festivalin ilklerinden birine imza atılacak.
İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile, 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile 11 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında tüm şehre kahkahayı getirecek!
14-20 Kasım tarihleri arasındaki etkinlikler:
14 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Stand Up Falan
14 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Barış Balkır & Yunus Emre Gündüz
14 Kasım BKM Mutfak: Mesut Süre – Siz Hepiniz Ben Tek
15 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Ömer Özdemir
15 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Oğulcan Bektaş
15 Kasım BKM Mutfak Uniq: İstanbul: Gırgır Stand Up Gecesi
16 Kasım İstanbul Oyuncak Müzesi: Bremen Mızıkacıları
16 Kasım Maximum Uniq Lounge: Onur Erol Kids Club – Zumba Etkinliği
16 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Lady Malumat
16 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Volkan Bilir
16 Kasım BKM Mutfak Uniq: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?
17 Kasım Maximum Uniq Lounge: Onur Erol Kids Club – Masal Etkinliği
17 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Murat Gençoğlu
17 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Alper Ustagil
17 Kasım Maximum Uniq Box: Çok da Fifi Stand Up
17 Kasım Maximum Uniq Hall: Sunay Akın
18 Kasım Maximum Uniq Lounge: Onur Erol Kids Club – Kukla Etkinliği
18 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Bayram Oğuz Güngör & Doruk Kaparlar
18 Kasım BKM İstanbul: Güldür Güldür Show
18 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Ali Congun
18 Kasım Akatlar Kültür Merkezi: İlker Gümüşoluk Tek Kişilik Gösteri
18 Kasım Maximum Uniq Box: Emre Mutlu Show
18 Kasım Maximum Uniq Hall: Aydınlıkevler
19 Kasım Maximum Uniq Lounge: Lıkır’ın Doğum Günü – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu
19 Kasım İstanbul Oyuncak Müzesi: Kırmızı Burnun Yolculuğu
19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Sanrılar – Elektro Meddah
19 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Yusuf Sarıkaya
19 Kasım BKM İstanbul: Güldür Güldür Show
19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yusuf Bilal Altıntaş – Hani Öteki Bizdik?
19 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Batur Özkan
19 Kasım Akatlar Kültür Merkezi: Okan Çabalar
20 Kasım BKM İstanbul: İyilik Ağacı
20 Kasım BKM İstanbul: Deniz Göktaş
20 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Standup Turkey – English Comedy Night
20 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Oktay Şenol
20 Kasım Akatlar Kültür Merkezi: Cem İşçiler
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