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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul hangi ilçeler risk altında? İstanbul depremi risk haritası 2025 ile riskli ilçe ve mahalleler açıklandı! Prof. Dr. Naci Görür açıkladı!

        İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul'da yüksek riskli ilçeler hangileri?

        İstanbul'da yaşanan peş peşe depremler, megakentin zemin güvenliğini bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı. Özellikle Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, kent genelinde yoğun şekilde hissedilirken, milyonlarca kişi yaşadıkları ilçelerin deprem riskini sorgulamaya başladı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçeler daha fazla risk taşırken, 2025 deprem risk haritası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanların İstanbul depremi uyarıları ile AFAD planını haberimizde derledik. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 24.04.2025 - 22:27
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        • 1

          Silivri açıklarında yaşanan depremler, İstanbul’da paniğe neden oldu. İlk olarak 3.9, ardından 6.2 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntılar, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. "İstanbul’da hangi ilçeler daha riskli?" sorusu yeniden gündeme gelirken, güncellenen 2025 deprem risk haritası da kamuoyunun ilgisini çekiyor. İstanbul sakinleri ise "İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte İstanbul'da depreme dayanıklı olan semtler...

        • 2

          İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM: ARTÇILAR SÜRÜYOR!

          Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

        • 3

          NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: "DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK"

          Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk'e açıklamada bulundu. Deprem dirençli kent sorununun kentsel dönüşümle çözülemeyeceğini belirten Görür, "Daha büyük deprem gelecek" dedi. Görür şöyle konuştu:

          Ama kimse uyarılarımızı dinlemiyor. Bu iş öyle kentsel dönüşümle çözülecek bir şey değil. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım. Şehirlerimizi beraber kurtaralım. Deprem dirençli kentler yapmak kentsel dönüşümle olmaz. Planlı programlı bir amaç koyarak olur. Bu işi 10-15 yılda çözmek çok kolay. Şimdiden başlamazsanız, bakın tekrar uyarıyorum. Daha büyüğü gelecek. Bugün gitti zaten; yarınlarımızı kurtaralım."

        • 4

          "ASIL DEPREM 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK"

          Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

        • 5

          ÜŞÜMEZSOY: DEPREM İLE STRES BOŞALDI

          Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise bugün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde kırılan fayın, 1894 İstanbul Depremi'nde kırılmayan fay olduğunu belirtti. İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini söyleyen Üşümezsoy, stresin boşaldığını sözlerine ekledi. Üşümezsoy, "Bu fay kırılmayan bölgedeki fay hattıydı. Başka bir deprem riski yok. Bu oldu ve bitti diyebiliriz” dedi.

        • 6

          İSTANBUL'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

          İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

        • 7

          AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

          İstanbul’daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD’ın hazırladığı ‘Kırmızı Eylem’ planında yer alan bilgiler şu şekilde:

          Anadolu Yakası Riskli Mahalleler

          MALTEPE:

          Cevizli

          Bağlarbaşı

          Fındıklı

          Girne

          Esenkent

          Gülsuyu

          Aydınevler

          Altayçeşme

          Gülensu

          Yalı

          Zümrütevler

          Çınar

          Altıntepe

          Feyzullah

          İdealtepe

        • 8

          PENDİK:

          Kavakpınar

          Velibaba

          Kaynarca

          Ahmet Yesevi

          SULTANBEYLİ

          Hamidiye

          Turgut Reis

          Akşemseddin

          Mimar Sinan

          Mecidiye

          Ahmet Yesevi

          Abdurrahmangazi

          Orhangazi

          Yavuz Selim

          Hasanpaşa

          Adil

          Mehmet Akif

        • 9

          TUZLA:

          Postane

          Aydınlı

          Şifa

          Mimar Sinan

          Yayla

          İstasyon

          Aydıntepe

          ATAŞEHİR

          İçerenköy

          KARTAL

          Hürriyet

          Karlıktepe

          Orhantepe

          Atalar

          Esentepe Petrol İş

          Cevizli

        • 10

          Avrupa Yakası Riskli Mahalleler

          ŞİŞLİ:

          Paşa

          Merkez

          ZEYTİNBURNU

          Maltepe

          Seyitnizam

          Beştelsiz

          Sümer

          Veliefendi

          Çırpıcı

          Telsiz

          Nuripaşa

          Kazlıçeşme

          Yeşiltepe

          Merkez Efendi

          Gökalp

        • 11

          AVCILAR:

          Deniz Köşkler

          Cihangir

          Ambarlı

          Merkez

          Gümüşpala

          Üniversite

          Firüzköy

          M. Kemal Paşa

          Yeşilkent

          BAĞCILAR:

          Yıldıztepe

          Evren

          Kirazlı

          Demirkapı

          Hürriyet

          Merkez

          Fevzi Çakmak

          Yenigün

          Kemalpaşa

          Kazım Karabekir

          Çınar

          Yenimahalle

          Bağlar

          İnönü

          Yavuz Selim

          Mahmutbey

          Fatih

          Barbaros

          Göztepe

          Sancaktepe

        • 12

          BAHÇELİEVLER:

          Şirinevler

          Zafer

          Kocasinan

          Soğanlı

          Hürriyet

          Yenibosna

          Çobançeşme

          Cumhuriyet

          Fevzi Çakmak

          BAKIRKÖY:

          Osmaniye

          Kartaltepe

          Yeşilköy

          Zeytinlik

          Şenlikköy

          Ataköy 2-5-6

          Ataköy 3-4-11

          Ataköy 7-8-9

          Cevizlik

          Yenimahalle

        • 13

          BAŞAKŞEHİR:

          Ziya Gökalp

          Şahintepe

          Güvercintepe

          BAYRAMPAŞA:

          Altıntepsi

          Muratpaşa

          Yenidoğan

          İsmetpaşa

          Terazidere

          Ortamahalle

          Yıldırım

          Kartaltepe

        • 14

          BEYLİKDÜZÜ:

          Barış

          Yakuplu

          Kavaklı

          Marmara

          Adnan Kahveci

          Dereağzı

          Cumhuriyet

          Gürpınar

          Büyükşehir

          Sahil

        • 15

          BEYOĞLU:

          Piyalepaşa

          Piri Paşa

          Kaptanpaşa

          Fetih Tepe

          Keçeci Piri

          Hacıahmet

          BÜYÜKÇEKMECE:

          Batıköy

          Fatih

          Pınartepe

          Güzelce

          Atatürk

          Hürriyet

          ESENLER:

          Fatih

          Nine Hatun

          Menderes

          Kazım Karabekir

          Tuna

          Fevzi Çakmak

          Oruç Reis

          Çifte Havuzlar

        • 16

          ESENYURT:

          Atatürk

          Örnek

          Saadet dere

          İnönü

          Namık Kemal

          Yenikent

          Fatih

          İncirtepe

          Ardıçlı

          Güzelyurt

          Mehter Çeşme

          Pınar

          Talatpaşa

          Merkez

          EYÜPSULTAN:

          Nişanca

          Topcular

          Düğmeciler

          Defterdar

          İslambey

          Karadolap

          Güzeltepe

        • 17

          GAZİOSMANPAŞA:

          Merkez

          Sarıgöl

          Yıldız Tabya

          GÜNGÖREN:

          Merkez

          Güneştepe

          Mareşal Çakmak

          A.Nafiz Gürman

          Haznedar

          Genç Osman

          Akıncılar

          Sanayi

          Mehmet Nesih İzmen

          Güven

          Tozkoparan

          KAĞITHANE:

          Talatpaşa

          Merkez

          Gürsel

        • 18

          KÜÇÜKÇEKMECE:

          Kanarya

          Cumhuriyet

          Cennet

          İnönü

          Yeliova

          Gültepe

          Fevzi çakmak

          Halkalı

          İstasyon

          Yenimahalle

          Söğütlüçeşme

          Kartaltepe

          Sultan Murat

          Fatih

          Kemalpaşa

          Atakent

        • 19

          FATİH:

          Mevlanakapı

          Şehremini

          Akşemseddin

          Seyyid Ömer

          Ayvansaray

          Kocamustafapaşa

          Derviş Ali

          Yavuz Sultan Selim

          Yedikule

          Hırkai Şerif

          Balat

          İskenderpaşa

          Topkapı

          Silivri Kapı

          Atıkalı

          Molla Gürani

          Sümbül Efebdi

          Ali Kuşcu

          Haseki Sultan

          Zeyrek

          Karagümrük

          Cerrahpaşa

          Aksaray

          Cibali

          Emin Sinan

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