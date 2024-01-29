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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jüri açıklandı

        İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jüri açıklandı

        43. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Hüseyin Karabey ve sinema yazarı Evrim Kaya yer alacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:16
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        Belgesel Yarışması jürisi açıklandı
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak

        43. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Yarışması filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi. 43. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Hüseyin Karabey ve sinema yazarı Evrim Kaya yer alacak.

        Jürinin seçtiği En İyi Belgesel, 30.000 TL ile ödüllendirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İKSV
        #İstanbul Film Festivali
        #Berna Gençalp
        #Hüseyin Karabey
        #Evrim Kaya
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