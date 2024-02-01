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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak

43. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi. İstanbul Film Festivali Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Orçun Köksal, yapımcı İpek Erden, yönetmen Nesimi Yetik yer alacak.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, 2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen, senarist ve yapımcı Seyfi Teoman anısına 2013 yılından bu yana veriliyor ve kazanan filmin yönetmeninin sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 50.000 TL para ödülüyle destekleniyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, dört yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor.

İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen İKSV Lale Kart Üyelik Programı, dört farklı kategoride bir araya getirdiği kültür-sanat dostlarına, vakfın düzenlediği etkinliklerde ayrıcalık ve öncelik sağlıyor.