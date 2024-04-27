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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Film Festivali iki usta sinemacı Wim Wenders ve Koji Yakusho'yu ağırlıyor

        İstanbul Film Festivali iki usta sinemacı Wim Wenders ve Koji Yakusho'yu ağırlıyor

        43. İstanbul Film Festivali'nde dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders ve Japonya'nın en tanınmış ve saygın oyuncularından Koji Yakusho Türk sinemaseverlerle buluştu. İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Wenders, "78 yıldır bu anı bekliyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 00:22 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:33
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        "78 yıldır bu anı bekliyorum"
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, son hafta sonuna girdi. 28 Nisan’da sona erecek festival, dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders ve Japonya’nın en tanınmış ve saygın oyuncularından Koji Yakusho’yu ağırlıyor.

        Festivalin onur konuğu olarak MUBI işbirliğiyle İstanbul’a gelen Wim Wenders ve Koji Yakusho için 26 Nisan Cuma günü Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bir basın toplantısı düzenlendi. Sinema yazarı Engin Ertan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen basın toplantısına konuşmacı olarak Wim Wenders ve Koji Yakusho'nun yanı sıra İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ile MUBI'nin kurucusu ve CEO'su Efe Çakarel katıldı.

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        “78 yıldır bu anı bekliyorum”

        Yönetmen Wim Wenders toplantıda ilk kez festival için ziyaret ettiği İstanbul’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek “78 yıldır bu anı bekliyorum. İstanbul çok güzel bir şehir, sonunda burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

        Oyuncu Koji Yakusho ise bugüne dek yolu İstanbul’la kesişmeyen Wenders’in aksine, İstanbul Film Festivali davetini alır almaz hemen kabul ettiğini söyledi. Yakusho, gençliğinde Japon müzisyen Mayo Shouno’nun “Flying to Istanbul / Tonde Istanbul” şarkısını dinlediğinden beri hep İstanbul’a gelmek istediğini, sonunda burada olduğu için de çok mutlu olduğunu ekledi.

        Wenders ve Yakusho, toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Wenders’in Cannes’da Yakusho’ya En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandıran Perfect Days / Mükemmel Günler filminin yapımcısı Koji Yanai, filmin senaryosunu Wim Wenders’le birlikte yazan filmin ortak yapımcılardan Takuma Takasaki ve ortak yapımcılardan Chisato Minami de toplantıya katıldı.

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        Wim Wenders’e Festivalin Sinema Onur Ödülü 26 Nisan akşamı 21.30’da Atlas 1948’de sunulacak

        Wim Wenders’e, Alman sanatçı Anselm Kiefer’in yaşamını ve sanat yolculuğunu mercek altına alan son filmi Anselm’in Atlas 1948’de gerçekleştirilecek gösterimi öncesinde festivalin Sinema Onur Ödülü takdim edildi.

        Wim Wenders, 27 Nisan Cumartesi günü de festival kapsamında izleyicilerle buluşacak. Yoğun ilgi gören bu festival sohbeti için kapasite, etkinlik duyurulduktan sonra dakikalar içinde doldu.

        Koji Yakusho’ya Festivalin Sinema Onur Ödülü 27 Nisan Cumartesi 19.00’da Atlas 1948’de takdim edilecek

        Japonya’nın en saygın oyuncularından, neredeyse üstlendiği her rolle ödüle layık görülen Koji Yakusho’ya festivalin Sinema Onur Ödülü, Mükemmel Günler’in 27 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Atlas 1948’de gerçekleştirilecek gösteriminden önce sunulacak.

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        Hafta sonu Wim Wenders ve Koji Yakusho filmleri izlemek isteyenlere

        Festivalin son hafta sonunda, Wim Wenders’in yönettiği Mükemmel Günler filmi 27 Nisan Cumartesi 19.00’da Atlas 1948’de; Anselm filmi ise 28 Nisan Pazar 16.00’da Sinematek/Sinema Evi’nde izleyicilerle buluşacak.

        Mükemmel Günler

        Festivalde Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü vesilesiyle yer alan Dört Filmde Koji Yakusho başlıklı bölümünde gösterilen filmlerden, Yakusho’nun rol aldığı Mükemmel Günler 27 Nisan Cumartesi 19.00’da Atlas 1948’de; 13 Suikastçı ise 28 Nisan Pazar 16.00’da Nişantaşı Cinewam City’s’de izleyicilerle buluşacak.

        Biletler passo.com.tr, İKSV gişesinden veya gösterim günleri festival sinemalarından alınabilir.

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        #İstanbul Film Festivali
        #İKSV
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #Wim Wenders
        #Koji Yakusho
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