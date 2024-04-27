İstanbul Film Festivali iki usta sinemacı Wim Wenders ve Koji Yakusho'yu ağırlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, son hafta sonuna girdi. 28 Nisan’da sona erecek festival, dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders ve Japonya’nın en tanınmış ve saygın oyuncularından Koji Yakusho’yu ağırlıyor.

Festivalin onur konuğu olarak MUBI işbirliğiyle İstanbul’a gelen Wim Wenders ve Koji Yakusho için 26 Nisan Cuma günü Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bir basın toplantısı düzenlendi. Sinema yazarı Engin Ertan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen basın toplantısına konuşmacı olarak Wim Wenders ve Koji Yakusho'nun yanı sıra İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ile MUBI'nin kurucusu ve CEO'su Efe Çakarel katıldı.

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“78 yıldır bu anı bekliyorum”

Yönetmen Wim Wenders toplantıda ilk kez festival için ziyaret ettiği İstanbul’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek “78 yıldır bu anı bekliyorum. İstanbul çok güzel bir şehir, sonunda burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Oyuncu Koji Yakusho ise bugüne dek yolu İstanbul’la kesişmeyen Wenders’in aksine, İstanbul Film Festivali davetini alır almaz hemen kabul ettiğini söyledi. Yakusho, gençliğinde Japon müzisyen Mayo Shouno’nun “Flying to Istanbul / Tonde Istanbul” şarkısını dinlediğinden beri hep İstanbul’a gelmek istediğini, sonunda burada olduğu için de çok mutlu olduğunu ekledi.