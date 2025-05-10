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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ 10 Mayıs Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        10 Mayıs BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurusuna göre, planlı kesintiler belirli bölgelerde geçici elektrik hizmeti durdurulmasına neden olacak. Vatandaşlar, kesintilerin süresi ve etkilenecek bölgelerle ilgili güncel bilgilere şirketlerin arıza sorgulama sayfalarından ulaşabiliyor. İşte 10 Mayıs Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 00:34 Güncelleme: 10.05.2025 - 00:34
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        BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti sorgula!
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        İstanbul’da 10 Mayıs Cumartesi günü, elektrik dağıtım şirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek bu kesintiler, kentin farklı ilçelerinde elektrik hizmetinin geçici olarak durmasına yol açacak. Kesinti programı ve süresiyle ilgili ayrıntılar, şirketlerin online arıza sorgulama ekranlarından paylaşılıyor. Elektrik kesintisinden etkilenebilecek vatandaşların gerekli tedbirleri alması önemle tavsiye ediliyor. İşte detaylar

        İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 10 Mayıs Cumartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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