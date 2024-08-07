İstanbul E-5'te trafik kaosu: Kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbul'da E-5 kara yolu Avcılar-Küçükçekmece hattında aynı anda yapılan yol çalışmaları nedeniyle trafik kilitlendi. Metrobüs hattındaki çalışma nedeniyle Avcılar'da bir şerit trafiğe kapatılırken, Küçükçekmece'de de yeraltı yüksek gerilim kabloları çalışması nedeniyle bir şerit kapatıldı. Birbirine yakın iki noktada yapılan çalışmalar, bölgede trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.
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İstanbul Avrupa yakasında sabah işe gitmek için yola çıkanlar trafik kaosuyla karşılaştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metrobüs yolu yenileme çalışmaları nedeniyle E-5 kara yolu üzerinde Küçükçekmece'den Avcılara doğru bir şerit trafiğe kapatıldı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından da aynı anda yüksek gerilim yer altı kablosu çalışması nedeniyle E-5 kara yolunda Avcılar'dan Küçükçekmece'ye doğru yan yol üzerinde bir şerit trafiğe kapatıldı.
İki çalışmanın da aynı anda olması her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.
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E-5 Ankara istikametinde araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Bir çok vatandaş trafik nedeniyle işe geç kaldığını ifade eti. Bazıları ise trafik nedeniyle arabalarını kullanamadıklarının altını çizdi. Megakentte aynı anda yapılan çalışmalar, altyapı konusunda yetkililerin koordinasyon içerisinde çalışmadığı yorumlarına neden oldu.
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Metrobüs çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşadığını ifade eden Doğan Şahin, "Metrobüsler aşırı derece bu çalışmalardan etkileniyor çok trafik oluyor. Kişi sayısı çok fazla olduğu için metrobüste bekleme süremiz arttıryor. Kendi aracım var ama trafik nedeniyle kullanamıyorum. A noktasından B noktasına gidene kadar en az 1,5 saat geçiyor. Benim için büyük bir vakit kaybı oluyor. Onun yerine evde uyumayı tercih ediyorum" diye konuştu.
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İstanbul'da artık günün her saati trafik sorununu yaşadıklarını ifade eden Yaşar Mutlu, "Bakım onarım çalışmaları zamansın yapıldığında bizi çok kötü etkiliyor. İşe çoğu zaman arbayla değil aktarma yaparak gitmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle çok sıkıntı yaşıyoruz. Bugün trafik yüzünden işe gidemedim. Geç kaldığımız için çalıştığım fabrikaya almıyorlar. Bende işe gidemeden geri dönmek zorunda kaldım. Bu nedenle çok sıkıntı yaşıyoruz. Büyükçekmece’den buraya doğru 2 saate gelemedim. Yan yolda trafik çalışması olduğu için trafik uzuyor" dedi.
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Trafiğin İstanbul’un bitmeyen çilesi olduğunun altını çizen Berkan Taner, "Yol bakım çalışmaları ile birlikte trafik yoğunluğu çok fazla arttı. Bende doğru düzgün bir yol bakım çalışması yapılmıyor. En çok metrobüsü kullanan vatandaşlar bu durumdan etkileniyor. İnsanların sıcaktan iş çıkışında çileden çıkmaları normal" diyerek sözlerini tamamladı.
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