İstanbul E-5'te trafik kaosu: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Metrobüs çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşadığını ifade eden Doğan Şahin, "Metrobüsler aşırı derece bu çalışmalardan etkileniyor çok trafik oluyor. Kişi sayısı çok fazla olduğu için metrobüste bekleme süremiz arttıryor. Kendi aracım var ama trafik nedeniyle kullanamıyorum. A noktasından B noktasına gidene kadar en az 1,5 saat geçiyor. Benim için büyük bir vakit kaybı oluyor. Onun yerine evde uyumayı tercih ediyorum" diye konuştu.