03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den Kumburgaz uyarısı gelmişti. Görür, "Marmara’da depremin, olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olmasını bekliyorum" açıklamasıyla dikkatleri bölgeye çekti. Peki Prof. Dr. Görür’ün uyardığı Kumburgaz ve civarında yapı stoku nasıl? Depreme dayanıklı mı? Riskli bina sayısı ne? Bu soruları, konunun birinci derecedeki muhatabına, yani Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e sordum.
"DENİZ KUMUNDAN SİTELER"
Başkan Akgün, çarpıcı bilgiler verdi: ‘Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye sahilinde eski siteler var. Bu 50-60 yıllık siteler tehlikeli. Böyle 30’a yakın riskli site var. Pınartepe-Mimaroba bölgesinde de riskli binalar bulunuyor. Kumburgaz ve civarındaki eski sitelerde yaklaşık 7 bin daire var. Ev sahiplerinin yüzde 99’u yazın oturuyor. Kumburgaz ve civarındaki çok eski tarihlerde, deniz kumundan yapılmış sitelerde 5 bin kişi risk altında."
"BÜYÜKÇEKMECE’NİN YÜZDE 90’I RUHSATLI"
Başkan Akgün, Kumburgaz ve çevresi için büyük risk olduğunu söylerken Büyükçekmece’nin genelinde binaların yüzde 90’ının ruhsatlı olduğunu belirtti. ‘Kumburgaz ve civarındaki deprem beklentisine ve yapı stokunun tehlikeli olmasına rağmen neden şimdiye kadar dönüşüm yapılmadı?’ soruma da şu yanıtı verdi Akgün...
"TOPBAŞ ZAMANINDA PLAN ÇIKTI AMA..."
‘Bölgenin planlarını 2014’ten beri çalıştık, planları bitirip İBB’ye gönderdik. Topbaş zamanında İBB’den planlar çıktı. Ancak Topbaş ayrılıp yeni yönetim gelince bölgenin imar planları Planlama Müdürlüğü’ne iade edildi. Sonra da seçim süreci başlayınca rafa kalktı. Kumburgaz planlarının tekrar çıkması için çalışıyoruz. Belediye meclisinin olağanüstü toplantıyla planları görüşmesini sağlamaya çalışıyoruz."
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