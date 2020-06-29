İstanbul'daki organize suç örgütü davası

Biri tutuklu 12’si tutuksuz sanıkla avukatlarının katıldığı duruşmaya, bazı sanıklar da farklı illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Tutuksuz sanık Ergün Eren, örgüt suçlamasını kabul etmediğini, günde 12 saat çalıştığını, Emirhan Döner ile tanışma sebebinin Yunus Tatlı olduğunu anlattı.
Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, Emirhan Döner ile Eren’in telefon tapelerini okuyarak, "Tapelerde ‘senin için 12 cinayet işlerim’ demişsin, Emirhan Döner sana ‘intikamımı almadan ölürsem, intikamımı sen al’ demiş. Ne diyorsun bu konuşmalara?" diye sordu.
Sanık Eren de "Bu konuşmalar şakalaşmaydı." dedi.
Bir diğer sanık Aysel Gönültaş da örgüt ile bir bağlantısının olmadığını, Yunus Tatlı’yla çalıştığı mekanda tanıştığını, kısa bir süre sevgili olduklarını aktardı.
- "Günde 2-3 bin lira kazanan biriyim"
Gönültaş, Tatlı’nın kendisinden para istediğini ifade ederek, "Bir gün 1.000 lira istedi, ‘veremem’ dedim. Kapıma geldi, ben de kendisinden şikayetçi oldum. Yunus Tatlı, hakaret ve tehdit suçlarından ceza aldı. Olaylarla alakam yoktur. Bu olaylara beni dahil etti. Ben bir günde 2-3 bin lira kazanan birisiyim. Benim ona borcum olamaz. Bana iftira atmak için bunları yaptı. Başka kadınları kopardığı gibi beni de koparmaya çalıştı. Suçlamaları kabul etmiyorum.’’ ifadelerini kullandı.
Bir diğer tutuksuz sanık Ali Sakallı da, Yunus Tatlı ile çocukluk arkadaşı olduğunu, bu kişilerle iki bardak çay içtiği için gözaltına aldığını iddia etti.
Savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, cevabi yazıların dönüşlerinin beklenmesine hükmetti.
Bir sonraki duruşmada, savunma yapmayan sanıkların savunmalarının alınmasına ve müştekilerin de dinlenmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emirhan ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanık ile 9 müşteki yer alıyor.
İddianamede, sanıkların ağırlıklı olarak Zeytinburnu'nda faaliyet gösterdiği, yağma, tehdit, cebir, şiddet ve zor kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş bir suç örgütü faaliyeti çerçevesinde birlikte hareket ettikleri ve suç örgütü yapılanması içerisinde olduklarının tespit edildiği ifade ediliyor.
Sanıklar hakkında, farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası isteniyor.
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