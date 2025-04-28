İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!

İstanbul'da olay, dün saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan'daki Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde kıraathaneye gelen Desim Akgün (23) arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı.

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İÇERİ GİRİP 5 EL ATEŞ ETTİ DHA'daki habere göre bir süre sonra motosikletle iş yerinin önüne gelen kar maskeli 2 şüpheliden biri içeriye girdi. Desim Akgün'e doğru yönelen şüpheli, silahla 5 el ateş edip kaçtı.

BAŞINDAN VE KOLLARINDAN VURULDU Kıraathanede panik yaşanırken, başından ve kollarından vurulan Akgün, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Desim Akgün tedavi altına alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ameliyata alınan Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırının ardından polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Akgün'ün ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

ÖLENİN 8 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Öldürülen Desim Akgün'ün poliste, 'Dolandırıcılık', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçlarından önceden 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

CİNAYET ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER Diğer yandan şüphelilerin olay yerine motosikletle geldiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle kıraathanenin bulunduğu sokağa geldiği, bir şüphelinin içeri girdikten bir süre sonra koşarak dışarı çıktığı görülüyor. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.