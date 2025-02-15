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        İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugünkü "Winter Run İstanbul" etkinliği için trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:39 Güncelleme: 16.02.2025 - 00:03
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        İstanbul'da bu yollar bugün kapalı
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        Emniyetin yazılı açıklamasında, Kadıköy Caddebostan sahil yolu etkinlik alanı ve Bağdat Caddesi-Göztepe 60. Yıl Parkı parkurunda yapılacak etkinlik kapsamında, bugün 07.00 ila 14.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

        "Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı ışıklardan Bostancı istikametine akım kesilerek tünel içinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ne verilecek. Bağdat Caddesi Göztepe 60. Yıl Parkı Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Mahur Sokağı kesişiminden Bostancı istikametine ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Çetin Emeç Bulvarı'nda, Cemil Topuzlu Caddesi kesişiminden Turgut Özal Bulvarı'na kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak."

        Kapatılacak yollara alternatif güzergah olarak; Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

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        #istanbul
        #Winter Run İstanbul
        #haberler
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