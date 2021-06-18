Vahşet! Köpekleri kesip yaktılar

Hayvanlara karşı kötü muamelenin önlenmesine yeni kriterler getirecek olan yasal düzenleme nihayet TBMM'ye sunulmaya hazırlanıyor.

Hayvanseverlerin yıllardır beklediği düzenlemenin kısa süre içinde yasalaşması bekleniyor. Hayvanların korunması adına çok önemli gelişmelerin yaşandığı şu günlerde, ne yazık ki kan donduran bir olay yaşandı İstanbul’da…

Gaziosmanpaşa’da, hayvanseverler tarafından bakılan 5 sokak köpeği kafaları kesilerek yakıldı. Sokak kedileri de kafası kesik şekilde bulundu. Bu vahşet, TEM Avrupa Konutları metro girişinde meydana geldi.

Bölgedeki çok sayıda sokak köpeğinin beslenme ve tedavilerini üstlenen ancak hayvanların katledilmesiyle yıkılan çevre sakinlerinin bana ulaştırdığı görüntüler çok sarsıcı. Bölge halkının anlattıklarına göre yaklaşık 25 köpek de kayıp, akıbetleri belirsiz.

Çevre sakinlerinin şüphelendiği bazı kişiler var ve yetkili makamlara da gerekli başvurular yapılmış. Ne var ki henüz bu caniler yakalanmış değil…