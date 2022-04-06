İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis tarafından çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.