İstanbul'da uçaklar havada tur attı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde etkisi gösteren şiddetli rüzgar, İstanbul Hava Sahası’nda trafiğinin aksamasına neden oldu.

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İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur atarak rüzgar şiddetinin azalmasını bekledi.

Öte yandan, o anlar telsiz konuşmalarınca kayıt altına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, rüzgarın hızında ani ve şiddetli olan ‘windshear’ (rüzgar kesici) ikazı aldığını söyledi. Bunun üzerine hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havada tur atan başka bir uçağın pilotu ise yakıt kritiğine girebileceğini söyledi.

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*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.