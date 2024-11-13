İstanbul'da trafik kilitlendi!

İstanbul'da haftanın üçüncü mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden itibaren Zincirlikuyu istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aynı mevkiden Avcılar yönüne de trafiğin yoğun olduğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde Edirne istikametinde ve Esenyurt gişelerinde Ankara istikametinde trafiğin yoğun olduğu görülüyor.

Basın Ekspres Yolu ile O-3'te de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü öncesinde ve bağlantı yollarında araçlar ağır ilerliyor.

Avcılar'dan TÜYAP'a kadar da trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk görülürken, Pendik ve Tuzla'da da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ile Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor.