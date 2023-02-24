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İstanbul'da trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı düzenlendi

İstanbul'da, trafik ışıklarında bekleyen otomobile, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi. Otomobile 3 kurşun isabet ederken sürücü olayı yara almadan atlattı. Polis kasklı ve silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 24.02.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Üsküdar'da trafik ışıklarında silahlı saldırı - Güncel haberler
DHA

İstanbul'da motosiklet üzerindeki 2 kişi, trafik ışıklarında bekleyen otomobile silahlı saldırı düzenledi.

Olay saat 11.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Koşuyolu Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen otomobilin yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi peş peşe ateş etti.

OTOMOBİLE 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Silahlı saldırıda otomobile 3 kurşun isabet ederken, sürücü saldırıyı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda yara almayan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kasklı ve silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"PEŞ PEŞE ATEŞ EDİP KAÇMAYA BAŞLADI"

Görgü tanığı Erhan Günal, "Sürücü trafik ışıklarında bekliyordu. Motosiklet yanından geçip U dönüşü yaptı. Sonra peş peşe ateş edip aşağıya doğru kaçmaya başladı" dedi.

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