Olay saat 11.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Koşuyolu Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen otomobilin yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi peş peşe ateş etti.

Silahlı saldırıda otomobile 3 kurşun isabet ederken, sürücü saldırıyı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda yara almayan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kasklı ve silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.