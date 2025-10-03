İstanbul'da toplu elektrik kesintileri sürüyor! BEDAŞ yarın 12 ilçede çalışma yapacak
İstanbul'da planlı elektrik kesintileri sürüyor. BEDAŞ, 4 Ekim Cumartesi günü 12 ilçede, bu ilçelere bağlı pek çok mahalle ve sokakta enerji kesintisi yapacağını duyurdu. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek bu kesintilerin saatleri, etkilenen bölgelere göre farklılık gösterecek. İşte, BEDAŞ 4 Ekim 2025 Cumartesi İstanbul'da elektriği kesilecek ilçeler, mahaller ve sokaklar...
İstanbul'da toplu elektrik kesintileri devam ediyor. BEDAŞ, 4 Ekim Cumartesi günü 12 ilçe ve buna bağlı olarak birçok mahalle ve sokakta elektrik kesintisi uygulayacak. Programlı bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintinin saatleri bölgeye göre değişecek. Yarın şu ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak;
Silivri
Sarıyer
Küçükçekmece
Kağıthane
Güngören
Fatih
Eyüpsultan
Esenyurt
Beylikdüzü
Bahçelievler
Bağcılar
Avcılar
İşte, BEDAŞ 4 Ekim 2025 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar...
