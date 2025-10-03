Habertürk
        İstanbul'da toplu elektrik kesintileri sürüyor! BEDAŞ yarın 12 ilçede çalışma yapacak! 4 Ekim 2025 BEDAŞ İstanbul'da elektriği kesilecek ilçeler

        İstanbul'da toplu elektrik kesintileri sürüyor! BEDAŞ yarın 12 ilçede çalışma yapacak

        İstanbul'da planlı elektrik kesintileri sürüyor. BEDAŞ, 4 Ekim Cumartesi günü 12 ilçede, bu ilçelere bağlı pek çok mahalle ve sokakta enerji kesintisi yapacağını duyurdu. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek bu kesintilerin saatleri, etkilenen bölgelere göre farklılık gösterecek. İşte, BEDAŞ 4 Ekim 2025 Cumartesi İstanbul'da elektriği kesilecek ilçeler, mahaller ve sokaklar...

        Giriş: 03.10.2025 - 14:58 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:58
          İstanbul'da toplu elektrik kesintileri devam ediyor. BEDAŞ, 4 Ekim Cumartesi günü 12 ilçe ve buna bağlı olarak birçok mahalle ve sokakta elektrik kesintisi uygulayacak. Programlı bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintinin saatleri bölgeye göre değişecek. Yarın şu ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak;

          Silivri

          Sarıyer

          Küçükçekmece

          Kağıthane

          Güngören

          Fatih

          Eyüpsultan

          Esenyurt

          Beylikdüzü

          Bahçelievler

          Bağcılar

          Avcılar

          İşte, BEDAŞ 4 Ekim 2025 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar...

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
