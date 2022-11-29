İstanbul'da taksi krizi nasıl çözülecek?

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Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile İBB Meclisi Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan, soruları yanıtlıyor...

EYÜP AKSU (TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI)

Zam isteyişlerimizin sebebi var. Kaliteli hizmet parayla olur. Önceki idarenin zam vermeyişi, yeni iradenin az zammından dolayı toplu taşımdan daha ucuzuz. Komşu illerden tarifeleri aldım. Balıkesir ve doğuda büyükşehir belediyelerimizden tarifeleri aldım. Doğuda açılış 15 lira, kilometre başı 12 lira 50 kuruş. Balıkesir'de açılış 9 lira, kilometrede 9 lira yazıyor. Bizim taksimetre ücret tarifemiz kilometre 6 lira 30 kuruş, açılış 9 lira 80 kuruş. O kadar geri kaldık ki taksimetre ücret tarifesi açısından. 3 kişi artık toplu taşımayı artık kullanmayı gerek duymuyor. Herkes pik saatlerde sabah 07-10.00 arası, öğle sonrası, akşam üzere toplu taşımaya binemedikleri için, kullanamadıkları, tarife de yüksek olduğu için taksiye yöneliyor. Biz kesinlikle taksi sayısının artışına karşı değiliz. İBB'nin önerdiği teklife karşıyız. Bir ciklete 2 kilometre yolculuk yapıyoruz. Eskiden kısa mesafeleri yaklaşık yarım saatte götürüyorduk. Aslında o kadar trafik yoğunlaştı ki, yüzde 90'a varan yoğunluk yaşamaya başladık. Trafik yoğunluğundan dolayı kısa yolculukları 1,5 saatte yapabiliyoruz. Paris'i inceledik. Paris'te lüks taksilere ayrılmış özel tercihli yollar var. Paris, New York, Londra'nın taksimetre ücretleri buranın 5-10 katı. Hak ettiğimiz oranda bize tarife iyileştirilmesi yapılsın, herkes ekonomisine göre taşınmayı kullansın. 16 milyon birden taksiyi tercih ederse bu yükü kaldıramayız zaten.

GENCAY ÖZCAN (İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu Üyesi):

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