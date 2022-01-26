İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan yerler ne? İSKİ arıza ve su kesintisi duyuruları 26 Ocak Çarşamba

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 26 Ocak Çarşamba günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 26 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 26 Ocak Çarşamba 2022 İSKİ su kesintisi

26 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.01.2022 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 26 OCAK