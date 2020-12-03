Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, yasağın başladığı saatten sonra evlerine çekilen İstanbullulardan sonra cadde, sokak ve meydanlar turistlere kaldı.

Herhangi bir yasak ve yaptırım uygulanmayan turistler gece geç saatlere kadar Taksim ve İstiklal gibi meydanların keyfini sürüyor.

YEMEKLERİNİ SOKAKLARDA YİYORLAR

Cafe ve restoranların kapalı olması dışarıda yemek yenmesinin de önüne geçmedi. Kimi restoranlarda uzun yemek kuyrukları oluşurken, siparişlerini alan turistler sokaklarda ya da muhtelif yerlerde oturarak yemek

EKİPLER PASAPORT KONTROLÜ YAPIYOR

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, sokağa çıkma kısıtlama saatinin başlamasıyla dışarıda olan kişilere kimlik kontrolü yapılıyor. Kontrollerin ardından geçerli bir sebebi olmayan Türk vatandaşlarına cezai işlem uygulanırken, turistler herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan gezilerine devam ediyor.

İNGİLTERE'DE İÇ VE DIŞ SEYAHATLER YASAK

İngiltere’de koronavirüs hızını yavaşlatmak amacıyla bir dizi önlem alınırken bunlardan birisi de sokağa çıkma yasağı oldu. Kısıtlamanın ilk etapta bir ay sürmesi beklenirken, halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Ayrıca Yurtiçinde ve yurtdışında turistik amaçlı her türlü seyahatte yasaklandı, yalnızca iş amaçlı seyahatlerin yapılmasına izin verilebiliyor.