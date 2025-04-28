İstanbul'da silah imalathanesine operasyon

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde silah imalathanesine operasyonda 313 tabanca ele geçirildi.

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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptığını belirlemesi üzerine kimliği tespit edilen İ.G'yi (32) takip etmeye başladı.

Ekiplerin 10 günlük izleme ve takip çalışmalarının ardından şüphelinin Ümraniye Altınşehir'deki ikametinden plakası olmayan motosikletle akşam saatlerinde ayrıldığı, Yukarı Dudullu'da bir depoya girdiği ve sabah saatlerine kadar buradan ayrılmadığını tespit edildi. 24 Nisan'da depoya operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.G.'yi yakaladı.

Ekiplerin adreste yaptığı aramalarda 313 ruhsatsız tabanca, 366 tabanca şarjörü, 930 tabanca kabzası, 440 tabanca sürgüsü, çok sayıda icra mili, yay, pim ve hidrolik kollu manivela ele geçirildi.

Şüpheli İ.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silah Ticareti' suçundan tutuklandı.