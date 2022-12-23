Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel İstanbul'da şaşırtan görüntü! Eyüpsultan mahallesini köpük kapladı - Güncel haberler

Dikkat çeken görüntü! Eyüpsultan'da mahalleyi köpük kapladı

İstanbul'da şaşırtan bir görüntü kaydedildi. Eyüpsultan'da dün bir fabrikada çıkan yangından sonra, mahalleyi bir anda köpük kapladı. Olayın ardından belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Köpüklerin üzerine belediye tankerinden su sıkıldı. Köpüğün nedeninin dün araç filtresi yangınına müdahale eden itfaiyenin kullandığı su ve kimyasalın neden olduğu tahmin ediliyor

Giriş: 23.12.2022 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Eyüpsultan mahallesini köpük kapladı - Güncel haberler
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Mahalleyi köpük kapladı
0:00 / 0:00
DHA

Eyüpsultan'da yanan fabrikanın yakınında bulunan mahalleyi köpük kapladı. Endişeye neden olan köpüğün dün yangına müdahale eden itfaiyenin çalışması sonrası mahalleye ulaştığı tahmin ediliyor.

DHA'nın haberine göre, ilçede yanan fabrikanın yakınında mahallelerde oturanlar sabah uyandıklarında dev köpük birikintileriyle karşılaştı. Endişe yaşayan mahalleliler durumu belediye bildirdi.

Belediye ekipleri gelerek çalışma başlattı. Köpüklerin üzerine belediye tankerinden su sıkıldı. Köpüğün nedeninin dün araç filtresi yangınına müdahale eden itfaiyenin kullandığı su ve kimyasalın neden olduğu tahmin ediliyor.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR KÖPÜK OLUŞMAMIŞTI"

Uzun süredir Pirinççi Köyü civarında oturduğunu dile getiren Kadir Kaya "Burada daha önce böyle bir köpük oluşmamıştı. Dün 14.00'da filtre fabrikası yanmıştı. O fabrikaya itfaiye araçları geldi, çok su boşalttılar. Bu köpüklerde oradan buraya geldi. Bu ilk defa oldu, fabrikadaki yangından olduğunu da biliyoruz" dedi.

"BU KÖPÜKLER DÜNKÜ YANGINDAN DOLAYI"

Abdullah Danacı ise "5 senedir burada kalıyorum, yazlık olarak burayı kullanıyorum. Bu köpükler dünkü yangından dolayı kaynaklandı. Bu zamana kadar böyle bir şey olmamıştı. Dünkü yangından dolayı bu köpüklerin oluştuğu belli, o kadar çalışma yapıldı" dedi.

Pirinççi Köyü'nde dün araç filtre fabrikasında yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi 88 araç ve 269 personel ile yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 9 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
HSK atamaları Resmi Gazete'de
HSK atamaları Resmi Gazete'de
Bakan Akar'dan 'caydırıcılık' açıklaması
Bakan Akar'dan 'caydırıcılık' açıklaması
Üzerine vinç direği devrilen işçi öldü
Üzerine vinç direği devrilen işçi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.