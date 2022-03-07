İstanbul'a yeniden kar mı geliyor? Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e göre bu sorunun cevabı; Evet... Öztel şöyle konuşuyor: Baharı beklerken Ocak sonundaki gibi ona benzeyen miktarlarda kar miktarları bekliyoruz. 12 saatte 60 santimetre kar yağışı almıştı Arnavutköy. Bu sefer kar yağışları 3-4 gün, 3, 5, 8 cm. gibi birikimleri yapa yapa yağacak. Marmara genelindeki ulaşım problemleri her kuvvetli kar yağışlarında olabilir. Özetle kış geri dönüyor...
Hüseyin Öztel'in Habertürk TV'de yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıkları şöyle:
İSTANBUL'DA PERŞEMBE SABAHINA DİKKAT
Ocak sonunda İstanbul'u olumsuz etkileyen kar yağışına bakarsak, bugünlerdeki ılık havanın değiştiğini göreceğiz. Bazı ilçelerdeki tahminler 20 cm. ve üzerinde kar gösteriyor. İstanbul'da Perşembe sabahı erken saatlerde hızlı bir kar alabiliriz. Bu yağıştan Marmara'nın Trakya tarafı değil de doğu ve kuzeyindeki şehirler de etkilenebilir.
HAFTA SONU KIŞ MANZARALARI GÖRÜLEBİLİR
Sabah kar yağışına yakalananlar şehrin kuzeyindeki trafikten olumsuz etkilenebilirler; ancak Perşembe günü ciddi bir ulaşım aksaması olmayacak. Toplam yağış miktarı karla karışık yağmur kar seviyesinde diyebiliriz.Cuma, Cumartesi, Pazar Marmara'da İstanbul merkez olmak üzere kar yağışı tahmini var. Hafta sonunda miktar 20 santimetre ve üzerinde olabilirse kısa süreli de olsa İstanbul'un pek çok şehirle ulaşım bağlantısını durdurabilir kısa süreli de olsa.
CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLEBİLİR
Özellikle Bursa, Körfez, Kocaeli, Düzce ve Sinop istikametinde olan yollarda kuvvetli kar yağışı sonucu ulaşım aksayabilir. Şimdi biz hafta başındayız. Normalde Meteoroloji Genel Müdürlüğü dahil resmi kurumlar 3 günlük ciddi uyarılar yayınlıyor. 1 gün daha beklemekte yarar olmakla birlikte. Cuma günü okulları tatil ettirecek şekilde Batı Karadeniz ve Marmara'da kar yağışı olabilir.
YAĞIŞ SONRASI BUZLANMA UYARISI
İstanbul'un sıfırın altında 1 dereceye düşebiliyor. Bir de don tehlikesini hatırlıyoruz. Kar yağışları varken çok düşmüyor; açık günlerde, yağışın sonuna dek geliyor. Bu sıfırın altında 10 dereceye kadar düşebiliyor. Ankara, Konya, Malatya. İstanbul ve Ankara'da yağış sonrası buzlanma olabilir.
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