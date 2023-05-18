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Dokümanlar uyuşmayınca anlaşıldı! İstanbul'da 'organ ticareti' operasyonu!

İstanbul'da 'organ ticareti' operasyonu düzenlendi. Kentte organ nakli için başvuruda bulunan bazı kişilere ait dokümanların birbiriyle uyuşmadığı belirlendi. Yapılan çalışmada da organ ticareti yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda 4 ilde düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Giriş: 18.05.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da 'organ ticareti' operasyonu!
AA

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" suçuyla ilgili yaptığı çalışmada, kentteki 3 özel hastanenin etik kuruluna organ nakli için gelen evrakları incelemeye aldı.

Ekipler, organ nakli için başvuran bazı kişilere ait dokümanların birbiriyle uyuşmadığını, hastane çalışanlarının da böbrek alıcısı ve vericisi olanları organize ederek etik kurullarından geçirmeye çalıştıklarını belirledi.

Çalışmayı derinleştirerek teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, organ nakli olmak isteyen kişilerin donörle buluşturulduğunu ve bu sayede haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

Hem organ ticareti yapıldığını hem de etik kurullardan evrakların geçirilmesi için böbrek alıcılarından para talep edildiğini belirleyen ekipler, aralarında organizatörlerin de olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul, Gaziantep, Adana ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonlarda örgüt yöneticileri M.A.O. ve H.T. ile şüpheliler İ.Ç, D.Ş, M.G, M.M. ve böbrek alıcısı E.Ü, babası F.Ü. ve donör M.K. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.O, H.T, İ.Ç, D.Ş, M.M. ve M.G. tutuklandı. M.K. adli kontrol hükümleri uygulanarak, böbrek alıcısı ve babası da adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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