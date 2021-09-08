İstanbul köprüleri DMD hastalığı için ışıklandırıldı

AA

İstanbul'un köprüleri DMD hastalığı konusunda farkındalık oluşması için ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Dünya DMD Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızı ve maviye büründü.

Aydınlatma çalışması, karayolları Genel Müdürlüğünce yapıldı.