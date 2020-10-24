AA

Alınan bilgiye göre, S.Ü. ile eşi M.Ü arasında Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ü, eşi S.Ü'yü bıçakladı. Sesleri duyan bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri S.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. AA'nın haberine göre; M.Ü. gözaltına alındı.