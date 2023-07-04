Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

İstanbul'da kalaşnikoflu saldırı! 1 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Bahçelievler'de bir araca kalaşnikoflu kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Olayda kurşunların hedefi olan sürücü Bilal Diril hayatını kaybetti

Giriş: 04.07.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da kalaşnikoflu saldırı! 1 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul'da kalaşnikoflu saldırı! 1 kişi yaşamını yitirdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bahçelievler'de otomobiliyle caddede duran Bilal Diril, arkasından gelen başka araçtakilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kalaşnikof silahın kullanıldığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre bir sokaktan caddeye iki araç peş peşe çıktı. Arkadan önden giden cip sokak başında durdu. Arkasından gelen beyaz renkli başka bir cip ise duran aracın yanına yaklaşarak şüpheli veya şüpheliler uzun namlulu silahlarla aracı taradı. Kurşunların hedefi olan cip sürücüsü Bilal Diril olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin silah sesini duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, olay yerinde inceleme çalışması yaptı.

KALAŞNİKOF KULLANMIŞLAR

Çalışmanın ardından Diril'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Araç çevresinde 12 adet kalaşnikof mermi kovanı ve çok sayıda da 9 mm tabanca mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri şimdi silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktan caddeye giren iki cipten birinin durduğu, arkadan gelen cipin ise duran araca yaklaşarak silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği görülüyor.

Olay sırasında duran cipten çıkan iki kişinin ise sokağa doğru koştuğu anlar kameraya yansıdı. Olay sonrası yaşananlar ve polis ekiplerinin inceleme çalışması yaptığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Buz mağarasında 80 metreden düşen kişi öldü
Buz mağarasında 80 metreden düşen kişi öldü
Zihinsel engelli genç, anahtarı üzerindeki halk otobüsünü kaçırdı
Zihinsel engelli genç, anahtarı üzerindeki halk otobüsünü kaçırdı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
FETÖ şüphelisi eski EÜ Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
FETÖ şüphelisi eski EÜ Rektörü Hoşcoşkun yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.