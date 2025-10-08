Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi

        İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ikinci yılında, İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 00:44 Güncelleme: 08.10.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Üniversiteler Komisyonu ve Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen eylem için bir araya gelen vatandaşlar Filistin bayraklarıyla konsolosluk önünde toplandı.

        AA'nın aktardığı habere göre; İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam" yazılı döviz taşıdı.

        Burada grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Safa Ocak, İsrail işgali sona erene kadar 7 Ekim 2023'te başlayan mücadelenin süreceğini söyledi.

        Gazze'nin, ümmetin şerefi, onuru ve izzeti olduğunu dile getiren Ocak, özgür bir Filistin'in er ya da geç kurulacağına inandığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #istanbul
        #gazze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        ABD basınından Venezuela iddiası
        ABD basınından Venezuela iddiası
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Habertürk Anasayfa