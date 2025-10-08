İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Üniversiteler Komisyonu ve Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen eylem için bir araya gelen vatandaşlar Filistin bayraklarıyla konsolosluk önünde toplandı.

AA'nın aktardığı habere göre; İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam" yazılı döviz taşıdı.

REKLAM advertisement1

Burada grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Safa Ocak, İsrail işgali sona erene kadar 7 Ekim 2023'te başlayan mücadelenin süreceğini söyledi.

Gazze'nin, ümmetin şerefi, onuru ve izzeti olduğunu dile getiren Ocak, özgür bir Filistin'in er ya da geç kurulacağına inandığını söyledi.