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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da iki depodan çıktı: 7 bin 364 obje

        İstanbul'da iki depoda ele geçirildi: 7 bin 364 obje

        İstanbul'da iki depoya yapılan baskında, tarihi eser niteliği taşıyan toplam 7 bin 364 obje ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:18 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:18
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          İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

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          Şişli ve Kağıthane'de iki adresin depo olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, buralara düzenledikleri baskında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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          Adreslerdeki aramalarda, pişmiş topraktan yapılmış 2 bin 369 çeşitli eşya, taştan yapılmış 1234 heykel, kolye ve ok ucu, 2 bin 974 cam maddeli gözyaşı şişesi ve kolye, 255 metal ok ucu, mühür, yüzük, balta ve çapa, farklı dönemlere ait 13 seramik parçası, 110 etnografik kahve öğütücüsü, 20 ahşap sandık, 23 ahşap tekstil baskısı, 10 tablo, 302 ahşap döven dibek ile 54 çeşitli ürün olmak üzere tarihi eser niteliği taşıyan toplam 7 bin 364 obje ele geçirildi.

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          Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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