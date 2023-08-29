Adreslerdeki aramalarda, pişmiş topraktan yapılmış 2 bin 369 çeşitli eşya, taştan yapılmış 1234 heykel, kolye ve ok ucu, 2 bin 974 cam maddeli gözyaşı şişesi ve kolye, 255 metal ok ucu, mühür, yüzük, balta ve çapa, farklı dönemlere ait 13 seramik parçası, 110 etnografik kahve öğütücüsü, 20 ahşap sandık, 23 ahşap tekstil baskısı, 10 tablo, 302 ahşap döven dibek ile 54 çeşitli ürün olmak üzere tarihi eser niteliği taşıyan toplam 7 bin 364 obje ele geçirildi.