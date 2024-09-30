İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kartal Samandıra mevkisinde TEM bağlantı yolunda yapılan çalışma nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. Kartal Sahili Turgut Özal Bulvarı'nda da yoğunluk görülüyor.

Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu. Metrobüs hattının Altunizade ve Mecidiyeköy duraklarında araçlara binmek için turnikelerden geçenler kalabalıkla karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.