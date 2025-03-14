Ancak 17 Mart Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarlarına gerileyeceği bildirildi. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.