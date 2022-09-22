İstanbul'un köprülerinden görsel şölen

İstanbul'da Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Aydınlatma, sabah saatlerine kadar devam etti.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul 'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nün hatırlatılması için hastalığın simge rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için hastalığın simge rengi mor ile aydınlatıldı.