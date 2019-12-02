DHA

Pendik Balıkçı Barınağı açıklarında saat 00.00 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören balıkçılar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz üzerinde duran cansız bedeni çevredeki balıkçılar ile kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede denizden çıkartılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde çıkan kimliğe göre ölen kişinin 80 yaşındaki Kadir Öztürk olduğu anlaşıldı. DHA'nın haberine göre; olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerde herhangi bir kesik yada darp izine rastlanmadı. Balıkçılar tarafından ise kıyıda baston ile gözlük bulundu.

Olay yeri incelemesini tamamladıktan sonra sağlık ekipleri cesedi Kartal Adli Tıp Morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.