İstanbul'da dedikodu cinayeti

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Başakşehir'in Şahintepe Mahallesi'nde 23 Eylül günü akşam saatlerinde Aydın K, eşi M.K. ve teyzelerinin oğlu Emrah Özakyıldız'a evlerinin önünde oturdukları sırada otomobille gelen şüpheliler silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu M.K. ve Emrah Özakyıldız yaralandı. Hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Emrah Özakyıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DAMADIN KARDEŞLERİ ATEŞ ETTİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı kadınla yaptıkları görüşmede kadın evin önünde otururken saldırıyı damadı Ali G'nin kardeşleri Aslan G. ve Selçuk G'nin gerçekleştirdiğini söyledi.

Bunun üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Selçuk G. 26 Eylül'de Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Cinayet Büro dün yapılan operasyonda Aslan G. ve oğlu Polat G'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEDİKODU CİNAYETİ ÇIKTI

Gözaltına alınan 3 kardeşin saldırıyı, geçmişten gelen dedikodular yüzünden gerçekleştirdikleri öğrenildi.