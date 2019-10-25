Sadece ihtiyaç halinde kullanılacak

25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kamuoyunda 'çakarlı araç' olarak bilinen sesli ve ışıklı uyarı sistemi (çakar lamba) kullanan araçlar trafik güvenliğini tehdit eder hale gelince İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
İçişleri Bakanlığı, kamu görevlilerinin vatandaşlarla ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen, gereksiz kamu harcamasına yol açtığı belirtilen çakarlı araçların kullanımına sınırlama getirdi. Yetkisiz çakar kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağı duyuruldu.
Bunun üzerine resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne başlandı. Elektronik sistemler üzerine çalışan, çakarların sökümünü yapan iş yerinin sahibi İsmail Cesur, ''Bir ayda takriben bin 100 aracın sirenini söktük, sökülmeye de devam ediliyor '' dedi.
Çakar yerine tepe lambalarının kullanılacağını belirten Cesur, ''Çakarları kimlerin kullanabileceği yasalarda belirtilmiş, kolluk kuvvetlerinin yetişebilmesi için geçiş üstünlüğü gerekiyor. Bunun için de seyyar vakumlu ya da mıknatıslı geçici yani lazım olduğu zaman kullanılabilen sistemlere talepler arttı. Bu talep doğrultusunda yeni ürünler geliştiriyoruz '' diye konuştu. Söküm işlemlerinde yoğunluğun artacağını ifade eden Cesur, '' 1 kasıma kadar 2 bin 500 aracın çakarını sökeceğimizi düşünüyorum '' dedi.
"7000 ARAÇTAN ÇAKAR SÖKÜLECEK''
Işıklı uyarı sistemi olan çakarların sökümünü yapan Kadir İspiroğlu ise ''Bugüne kadar çakarını söktüğümüz araç sayısı 400'ü buldu. Sökme oranında ciddi bir yükselme var. Kamu, belediye, polis vb. araçların çakarları da sökülüyor. Biz de yoğun şekilde söküyoruz. '' dedi.
Sökülecek çakar sayısının artacağını belirten İspiroğlu, ''Duyumumuza göre 7000 araçtan çakar sökülecek ve şu ana kadar bunların çoğu söküldü. Tahminime göre 500 tane daha sökeriz diye düşünüyorum. Biz koruma kararı olan firma ve şahısların araçlarının çakarlarını söküyoruz. Kurum ismi veremesek de birçok yerin aracın çakarlarını söktük. Yeni bir sistem geldi.,Seyyar tepe lambası dediğimiz bir ürün kullanılacak, görev dahilinde bunu aracın üzerine koyarak kullanabilecekler. Görevden sonra kaldıracaklar. Sadece ihtiyaç halinde kullanılan bir sistem olacak. Halk için faydasının olacağını düşünüyoruz '' şeklinde konuştu.
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