Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da boğazda serinlediler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar boğazda serinledi

        İstanbul'da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkmasıyla sıcak havadan bunalanlar sahillere koştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:20 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti.

        • 2

          Serinlemek isteyenler Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Aşiyan Sahili'nden denize girerek serinlemeye çalıştı. Denize girenler dronla havadan görüntülendi.

        • 3

          Beşiktaş Sahili'nde denize girenler boğazın serin sularının keyfini çıkardı.

        • 4

          Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Aşiyan Sahili, serinlemek için denize girenlerle doldu taştı.

        • 5

          Bebek ve Aşiyan Sahili'nden denize girenler dronla havadan görüntülendi.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Habertürk Anasayfa