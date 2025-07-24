İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar boğazda serinledi
İstanbul'da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkmasıyla sıcak havadan bunalanlar sahillere koştu
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İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti.
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Serinlemek isteyenler Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Aşiyan Sahili'nden denize girerek serinlemeye çalıştı. Denize girenler dronla havadan görüntülendi.
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Beşiktaş Sahili'nde denize girenler boğazın serin sularının keyfini çıkardı.
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Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Aşiyan Sahili, serinlemek için denize girenlerle doldu taştı.
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Bebek ve Aşiyan Sahili'nden denize girenler dronla havadan görüntülendi.
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