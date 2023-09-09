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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Üsküdar'da bulunan Balıkçılar Çarşısı'nda perakende balık satışı yapan noktalara ve depolama alanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

BALIKLARIN BOYLARI ÖLÇÜLDÜ DHA'da yer alan habere göre denetimler sırasında, tezgahlardaki balıkların boyları standartlara göre, ölçüm cetveliyle ölçüldü, balıkların temizlendiği ve satışa hazırlandığı tezgahlar kontrol edildi. Tezgahların yanı sıra, perakende satış noktalarındaki depo ve dolaplar da incelendi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, esnafa sık sık hijyen konusunda uyarılarda bulundu. REKLAM

889 KİŞİYE 4 MİLYON TL PARA CEZASI Yönetmeliğe uygun olmayan esnafa, tezgah ve depolarının uygun hale getirebilmesi için süre verileceği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılında su ürünlerine yönelik 35 bine yakın kapsamlı denetim gerçekleştirdiği, bu denetimlerde 889 kişiye 4 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığı belirtildi. 1 Eylül'de açılan sezonla birlikte, su ürünlerine yönelik usulsüzlüklerde uygulanan idari para cezasının alt sınırının 3 bin 310 lira ile 828 bin lira olacağı, boy yasaklarına uyulmaması durumunda perakende satıcılara 16 bin 561 lira, depolayan ve imalatta kullananlara ise 33 bin 127 lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

"DENİZDE, KARADA, HALDE VE PERAKENDE NOKTALARINDA DENETİM YAPIYORUZ" İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Şimdi 1 Eylül itibariyle ticari balıkçılarımız yani gırgır teknelerimizin sezonu başladı. Bu sene yine 1 Eylül itibariyle vira bismillah dedik, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Biz denetimlerimizde neye dikkat ediyoruz? Denizde denetimi yapıyoruz, karaya çıkış noktalarında, balık halinde, su ürünleri halinde, Gürpınar'da ve burada. REKLAM Şu anda yaptığımız denetimde, en son nokta perakende satış noktalarında. Denizde yaptığımız denetimlerde yer yasakları, derinlik yasakları, zaman ve yasakları ve boy yasaklarına dikkat ediyoruz. Yer yasağı nedir? Bazı bölgeler, avcılığa kapalı. Burada avcılık yapamayacaklar bazı bölgelerde. Avcılık yaptıkları zaman müdahale ediyoruz. Zaman yasağı; bazı türlerin bazı zamanlarda avlanması yasak. Mesela ne dedik? 15 Nisan'la 1 Eylül arasında gırgır balıkçılığını tamamen yasakladık. Bir de yasaklı türler var. Mesela köpek balığı gibi, kesinlikle hiçbir sürekli avcılığı yasak. Derinlik yasağı dediğimiz; Karadeniz'de 18 metre Marmara'da ve diğer denizlerde ise 24 metre kıyıya yakın olan yerlerde avcılık yapamıyorlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Yine karaya çıkış noktalarında, boy yasaklarına uyup uymadıklarına bakıyoruz. Su ürünleri halinde de yine boy yasaklarına ve boy zaman ve diğer yasaklı türlerle ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Perakende satış noktalarında ayrıca sadece boy yasağına değil, uygun şartlarda ayıklayıp ayıklamadıklarına, uygun şartlarda satmadıklarına, dolaplarına, 5996'ya altıya göre hijyen yönünden de, 1380 sayılı su ürünleri kanununa göre de boy yasaklarının kontrollerini yapıyoruz" dedi.

"BU SENE İSTAVRİTTE SIKINTI GÖRÜYORUZ" Boy yasaklarındaki amacın balıkların en azından bir kez üreyebilecek kadar yaşam sürebilmesi olduğunu belirten Karaca, "Bu sene biraz istavritte sıkıntı görüyoruz, 13 santimetre boyu. Geçen birkaç gün önce, su ürünleri halinde yaklaşık 1 ton istavrit balığına boy yasağından dolayı el konuldu. Diğer balıklarımızda bu sene pek sıkıntı görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

BALIK KÜÇÜK OLDUĞUNDA MÜŞTERİ DE RAHATSIZ OLUYOR Esnaf Fatih Yıldız, "Denetimlerin uygulanması çok güzel bir şey biz de uymaya çalışıyoruz, balık boylarının kontrol edilmesi balığımızı da bollaştırıyor" diye konuştu. Esnaf Ali Gök ise, "Denetimlerin olması haklı ve gerekli, balık küçük olduğunda müşteri de rahatsız oluyor. Genelde, istavrit, sardalya ve mezgit kontrol ediliyor" dedi.