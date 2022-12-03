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İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı

İstanbul'da, Ahırkapı açıklarında konteyner gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. İki gemi, kurtarma römorkörleri gözetiminde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

Giriş: 03.12.2022 - 00:36 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı
Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı
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AA

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında dün akşam saatlerinde çarpışan konteyner gemisi ile kuru yük gemisi, aynı mevkiye emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çatışan gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda 2 kılavuz kaptanımız, Kurtarma-2 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre; Ahırkapı'da, 126 metre boyundaki ''BURHAN DİZMAN'' ile 147 metre boyundaki ''TURAN C'' isimli gemiler çarpışmış, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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