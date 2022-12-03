Ahırkapı açıklarında 2 gemi çarpıştı

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında dün akşam saatlerinde çarpışan konteyner gemisi ile kuru yük gemisi, aynı mevkiye emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çatışan gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda 2 kılavuz kaptanımız, Kurtarma-2 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre; Ahırkapı'da, 126 metre boyundaki ''BURHAN DİZMAN'' ile 147 metre boyundaki ''TURAN C'' isimli gemiler çarpışmış, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilmişti.