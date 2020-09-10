İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan pitonların yasa dışı yollarla yurda sokularak sosyal medya üzerinden satışlarının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kaçakçılık polisi, sosyal medya üzerinden müşteri gibi davranarak Ürdün ve Mısır uyruklu iki kişi ile bir yılanı satın almak için anlaştı.
Ekipler, Başakşehir'de bir adrese düzenledikleri operasyonda, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada bulunan çeşitli boylardaki 6 pitona el konuldu.
Zanlılara, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
PİTONLAR HAYVANAT BAHÇESİNDE YAŞAYACAK
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, CİTES ekibiyle birlikte yapılan çalışmada, biri 4 metre, biri 3,5 metre boyunda olmak üzere toplam 6 pitona el konulduğu belirtildi.
Yabancı uyruklu 2 kişi hakkında yasa dışı üretim ve ticaretten işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nu uyarınca söz konusu kişilere 16 bin lira idari para cezası kesildiği bildirildi.
Açıklamada, pitonların, 1. Bölge Müdürlüğü protokolü olan İstanbul'daki hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdüreceği kaydedildi.
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