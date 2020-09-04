İstanbul cuma saati kaçta?

İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar seccadeleriyle birlikte camilere gidiyor. İstanbul'da kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 4 EYLÜL 2020 CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da cuma namazı bugün saat 13:08'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 04 Eylül 2020 Cuma 04:58 06:27 13:08 16:46 19:39 21:03 05 Eylül 2020 Cumartesi 04:59 06:28 13:08 16:45 19:38 21:01 06 Eylül 2020 Pazar 05:00 06:29 13:07 16:44 19:36 20:59 07 Eylül 2020 Pazartesi 05:01 06:30 13:07 16:43 19:35 20:57 08 Eylül 2020 Salı 05:03 06:31 13:07 16:42 19:33 20:55 09 Eylül 2020 Çarşamba 05:04 06:32 13:06 16:41 19:31 20:53 10 Eylül 2020 Perşembe 05:05 06:33 13:06 16:40 19:29 20:51

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.