Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Müzik

'İstanbul Cazının Üç Kuşağı' Cez Festivali'nde

Giriş: 19.04.2023 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
'İstanbul Cazının Üç Kuşağı' Cez Festivali'nde

İstanbul Caz Festivali, 19 Temmuz'da, İmer Demirer, Can Kozlu, Ali Perret, Selen Gülün Blue Band ve İpek Göztepe Quintet gibi farklı kuşaklardan başarılı müzisyenleri 'İstanbul Cazının Üç Kuşağı' başlıklı konserde aynı sahnede buluşturacak.

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 30. İstanbul Caz Festivali, Temmuz ayında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival 19 Temmuz’da kapanışını çok özel bir konserle yapıyor.
Festival 30. yılının son konserinde, şehrin müziğini ve farklı kuşaklarıyla “İstanbul cazı”nı kutlayacak. Selen Gülün’ün müzik direktörlüğündeki konser, İmer Demirer, Can Kozlu, Ali Perret, Selen Gülün Blue Band ve İpek Göztepe Quintet gibi farklı kuşaklardan başarılı müzisyenleri aynı sahnede buluşturacak.

Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığı desteğiyle gerçekleştirilecek “İstanbul Cazının Üç Kuşağı”, 19 Temmuz Çarşamba günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.
İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli caz okullarından birinin kurucusu olarak bugüne kadar pek çok farklı kuşağı yetiştiren Can Kozlu’ya festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu gecede takdim edilecek.

Farklı kuşaklardan sanatçılar aynı sahnede buluşuyor

Selen G&uuml;l&uuml;n
Selen Gülün

Müzik direktörlüğünü ve takdimini Selen Gülün’ün yapacağı bu özel gecenin açılışını, Nardis Genç Caz Vokal Yarışması ve Genç Caz gibi etkinliklerde kendini gösteren 1997 doğumlu caz vokalisti İpek Göztepe’nin beşlisi yapacak. Göztepe’ye yine genç kuşaktan Engin Özşahin, Eren Turgut, Mehmet Ali Şimaylı gibi başarılı isimler eşlik edecek.

İpek G&ouml;ztepe
İpek Göztepe

Gecenin devamında aynı isimle 2022’de yayımladıkları albümle büyük beğeni toplayan Selen Gülün Blue Band sahnede olacak. Besteci ve piyanist Gülün’ün orkestra için yazdığı müzikleri birlikte seslendireceği bu kadroda, her biri caz sahnemizin en başarılı isimleri arasında sayılan Engin Recepoğulları, Serhan Erkol, Barış Ertürk, Bulut Gülen, Halil İbrahim Işık, Barış Doğukan Yazıcı, Ozan Musluoğlu ve Berke Özgümüş yer alıyor.

Selen G&uuml;l&uuml;n Blue Band
Selen Gülün Blue Band

Gecenin sonunda ise İstanbul ve Türkiye’de caza büyük katkıda bulunmuş öncü isimlerden oluşan İmer Demirer Trio sahneye çıkacak. Trompetçi Demirer’e davulda festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Can Kozlu’nun eşlik edeceği bu ekibe, bazı parçalarda önemli caz piyanistimiz Ali Perret de konuk olacak.

Ali Perret
Ali Perret


“İstanbul Cazının Üç Kuşağı” konserinin biletleri passo.com.tr, ile İKSV ana gişede satışa çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
3 Bas Grubu 'Salı Resitalleri'nde
3 Bas Grubu 'Salı Resitalleri'nde
Köprüde Buluşmalar'da ödüller açıklandı
Köprüde Buluşmalar'da ödüller açıklandı
Nobel ödüllü Ernaux okurlarıyla buluştu
Nobel ödüllü Ernaux okurlarıyla buluştu
Nobelli Annie Ernaux festivale geliyor
Nobelli Annie Ernaux festivale geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.