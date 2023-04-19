İstanbul Caz Festivali, 19 Temmuz'da, İmer Demirer, Can Kozlu, Ali Perret, Selen Gülün Blue Band ve İpek Göztepe Quintet gibi farklı kuşaklardan başarılı müzisyenleri 'İstanbul Cazının Üç Kuşağı' başlıklı konserde aynı sahnede buluşturacak.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 30. İstanbul Caz Festivali, Temmuz ayında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival 19 Temmuz’da kapanışını çok özel bir konserle yapıyor.

Festival 30. yılının son konserinde, şehrin müziğini ve farklı kuşaklarıyla “İstanbul cazı”nı kutlayacak. Selen Gülün’ün müzik direktörlüğündeki konser, İmer Demirer, Can Kozlu, Ali Perret, Selen Gülün Blue Band ve İpek Göztepe Quintet gibi farklı kuşaklardan başarılı müzisyenleri aynı sahnede buluşturacak.

Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığı desteğiyle gerçekleştirilecek “İstanbul Cazının Üç Kuşağı”, 19 Temmuz Çarşamba günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.

İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli caz okullarından birinin kurucusu olarak bugüne kadar pek çok farklı kuşağı yetiştiren Can Kozlu’ya festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu gecede takdim edilecek.

Farklı kuşaklardan sanatçılar aynı sahnede buluşuyor

Selen Gülün

Müzik direktörlüğünü ve takdimini Selen Gülün’ün yapacağı bu özel gecenin açılışını, Nardis Genç Caz Vokal Yarışması ve Genç Caz gibi etkinliklerde kendini gösteren 1997 doğumlu caz vokalisti İpek Göztepe’nin beşlisi yapacak. Göztepe’ye yine genç kuşaktan Engin Özşahin, Eren Turgut, Mehmet Ali Şimaylı gibi başarılı isimler eşlik edecek.

İpek Göztepe

Gecenin devamında aynı isimle 2022’de yayımladıkları albümle büyük beğeni toplayan Selen Gülün Blue Band sahnede olacak. Besteci ve piyanist Gülün’ün orkestra için yazdığı müzikleri birlikte seslendireceği bu kadroda, her biri caz sahnemizin en başarılı isimleri arasında sayılan Engin Recepoğulları, Serhan Erkol, Barış Ertürk, Bulut Gülen, Halil İbrahim Işık, Barış Doğukan Yazıcı, Ozan Musluoğlu ve Berke Özgümüş yer alıyor.

Selen Gülün Blue Band

Gecenin sonunda ise İstanbul ve Türkiye’de caza büyük katkıda bulunmuş öncü isimlerden oluşan İmer Demirer Trio sahneye çıkacak. Trompetçi Demirer’e davulda festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Can Kozlu’nun eşlik edeceği bu ekibe, bazı parçalarda önemli caz piyanistimiz Ali Perret de konuk olacak.

Ali Perret



“İstanbul Cazının Üç Kuşağı” konserinin biletleri passo.com.tr, ile İKSV ana gişede satışa çıktı.

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