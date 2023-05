Tek bilet, üç etkinlik, on konser!

30. İstanbul Caz Festivali’nde The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual”, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir, Ekin Beril ve Takeshi's Cashew gibi sanatçı ve grupların sahne alacağı 8, 9, ve 12 Temmuz’daki Parkorman konserleri için müzikseverler kombine bir biletle üç etkinlik, on konser izleyebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, 7-19 Temmuz tarihleri arasında, popüler ve yeni isimlerle dolu bir programla festival takipçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Festival bu yıl merkezini İstanbul’un en yeşil yerlerinden Parkorman’a taşıyor. 8, 9 ve 12 Temmuz’da Go Ons ve Every Single Moment katkılarıyla Parkorman’da gerçekleştirilecek konserler, festival izleyicilerini yeni nesil virtüözlerden, trip-pop, funk, caz ve rock’ın usta isimlerine, izleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

The Lumineers

Parkorman’da üç güne yayılacak konserlerde, The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual”, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir, Ekin Beril ve Takeshi's Cashew ve çok daha fazlası sahnede olacak.

Festival takipçileriayrıca Parkorman konserlerine özel kombine bilet alarak 8, 9, ve 12 Temmuz’daki konserlere katılabilecek.

KONSER PROGRAMI



8 Temmuz Cumartesi

Festivalin ilk Parkorman buluşmasında Kovacs, Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual”, Takeshi’s Cashew ve Mert Demir’den oluşan yıldız bir kadro Go Ons ve Every Single Moment katkılarıyla festival izleyicisini karşılıyor.

Riff Cohen

Başlı başına bir festival gibi geçecek konser günü 17.00’de başlayacak.Parkorman’ın ilk gecesini, İstanbullu müzikseverlerin de yakından bildiği Sharon Kovacs kapatacak.

Kovacs’tan önce, ilk İstanbul Caz Festivali’nde de izleyicilerle buluşan, vurmalı çalgılardaki progresif vizyonuyla dünya çapında öncü kabul edilen Okay Temiz, özel bir prömiyerde İsrailli popüler söz yazarı ve besteci Riff Cohen ile sahneyi paylaşacak. Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” projesinin ilk kez dinleyici karşısına çıkacağı bu konserden önce de son dönemde özellikle Mabel Matiz’le işbirliği yaptığı “Antidepresan” şarkısıyla kendinden bahsettiren yetenekli söz yazarı ve besteci Mert Demir’in olacak. Günün ilk konserinde ise Anadolu funk, Krautrock, Afrobeat türlerinden etkilenen progresif jam topluluğu Takeshi’s Cashew sahnede olacak.

9 Temmuz Pazar

Morcheeba

İstanbul’un en yeşil alanlarından biri olan Parkorman’da, trip-hop ve rock’a göz kırpan altyapıları Skye Edwards’ın R&B temelli derin vokalleriyle perçinleyen Morcheeba ile hip-hop’tan aldığı ilhamı merkezinde tutarak cazın farklı alt türleri arasında rahatlıkla gezinen Alfa Mist sahnede olacak. Alfa Mist’in büyülü konserinden önce ise yaratıcı videolarıyla ve özgün besteleri ile dikkatimizi çeken, yerli sahnemizin başarı isimlerinden, multi-enstrümentalist Ekin Beril ve İngiltere’den elektronik, çağdaş, klasik, folk ve cazdan beslenen Mammal Hands izleyiciyi karşılayacak. Yenilikçi fikirleri notalara döken yeni nesil virtüözlerin yeteneklerine yeşillikler içindeki Parkorman’da şahit olmak için daha iyi bir fırsat olamaz.

12 Temmuz Çarşamba

Festival izleyicisi, 12 Temmuz akşamı Go Ons ve Every Single Moment katkılarıyla müzik kulüplerinde başladıkları folk serüvenini tüm dünyaya aktarmayı başarabilen The Lumineers’i ve Türkiye’nin en gözde yeni nesil topluluklarından Adamlar’ı izleyecek.

The Lumineers

The Lumineers, “Ho Hey” ile 2012’de yaptıkları başarılı çıkışın ardından Bruce Springsteen, Tom Waits, Bob Dylan ve Tom Petty gibi efsanelerden aldıkları ilhamla dünya çapında başarı kazandılar. Gülen yüzlerin ardındaki melankolik hikâyeleri anlatan, birer film senaryosu gibi işledikleri “Stubborn Love”, “Ophelia”, “Angela” ve “Cleopatra” gibi incelikli ve dokunaklı şarkılarıyla ciddi bir hayran kitlesine ulaşan grup, 10 yıl gibi kısa bir sürede modern folk türünün en büyük grupları arasında yerini sağlamlaştırdı. Konserde The Lumineers öncesinde izleyeceğimiz grup ise rock müziğin enerjisi ile ironi dolu sözlerini başarıyla harmanlayan, İstanbullu ekip Adamlar olacak.

Okay Temiz

İKSV etkinlikleri için aldığınız her bilet, kültür ve sanatın gelişimi ve her koşulda devam edebilmesi için yürüttüğümüz çalışmalara katkı sağlıyor. İKSV bu yıl, tüm 2023 bütçesinden ayırdığı kaynakla, Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu’nu hayata geçiriyor.

Ekin Beril

“Festival içinde festival” havası estirecek Parkorman konserleri ve tüm festival biletleri; avantajlı dönem fiyatlarıyla ; passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ile İKSV ana gişede satışta.

Ayrıntılı bilgi için: iksv.org

