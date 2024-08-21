İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 1 kayıp

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İstanbul Boğazı'nda alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

DHA'nın haberine göre; Sarıyer açıklarında alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.