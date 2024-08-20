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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Kızılhan, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 19:29 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:48
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        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saldırıya uğradığı Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından PFDK sevkleri açıklandı.

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        TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Kızılhan, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Göztepe görevlisi Fatih Özkan ise talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre PFDK sevkleri şu şekilde;

        Göztepe A.Ş. Kulübü'nün 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        Göztepe A.Ş. Kulübü görevlisi Fatih Özkan'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve PFDK'ya sevkine,

        Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        Fenerbahçe A.Ş. Kulübü idarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        NE OLMUŞTU?

        17 Ağustos Cumartesi akşamı İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ikinci yarısı başladıktan birkaç dakika sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününe gidip taraftara destek oldu. Koç'un deplasman tribününe gitmesiyle Göztepeli taraftarlar su şişeleri attı. Ali Koç ve ekibi daha sonra polisler eşliğinde soyunma odasına giderken saha içinde ismi Fatih Özkan olduğu öğrenilen bir kişi tarafından itildi ve Koç yere düştü. Bu sürede oyun kısa süreli durdu. Güvenlik sağlanınca oyun kaldığı yerden devam etti.

        SALDIRGANA EV HAPSİ

        Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlıya ev hapsi verildi. Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

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