MURAT KURUM SİYASİ GEÇMİŞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet anlayışı doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırlayan Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm çalışmalarının bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalar yaptı.

Kurum, görevi süresince Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar, Kastamonu Bozkurt, Sinop ve Giresun'daki seller, Elazığ, Malatya, İzmir ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde, afet bölgelerinde çalışmalar yürüttü.