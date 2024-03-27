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        Haberler Gündem İstanbul Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Murat Kurum hayatı ve siyasi geçmişi

        İstanbul Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum kimdir?

        31 Mart yerel seçimlere günler kala, Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum'un hayatı araştırılıyor. Sizler için Murat Kurum'un hayatına dair tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, Murat Kurum'un hayatı ve siyasi geçmişi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:06
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        • 1

          Türkiye adım adım seçime doğru gidiyor. 31 Mart 2024 Pazar günü, tüm ülkede başta belediye başkanları olmak üzere tüm yerel yöneticiler seçilecek. Bu kapsamda, Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum'un hayatı ve siyasi geçmişi araştırılıyor. İşte, İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un biyografisi...

        • 2

          MURAT KURUM KİMDİR?

          AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İBB adaylığı ilan edilen Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 Mayıs 1976'da doğdu.

          İlk ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlayan Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

        • 3

          Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine yapan Kurum, 1999 ile 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

          TOKİ Uygulama Daire Başkanlığında 2005 yılında uzman olarak çalışan Kurum, 2006-2009'da TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

        • 4

          MURAT KURUM HAYATI

          Murat Kurum 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

          2018-2023'te bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

          TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi için çalışmalarda bulundu.

        • 5

          MURAT KURUM SİYASİ GEÇMİŞİ

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet anlayışı doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırlayan Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm çalışmalarının bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalar yaptı.

          Kurum, görevi süresince Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar, Kastamonu Bozkurt, Sinop ve Giresun'daki seller, Elazığ, Malatya, İzmir ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde, afet bölgelerinde çalışmalar yürüttü.

        • 6

          TOKİ ile şehirlerin yeniden ihyası, yeni güvenli konutların yapımı için çalışmalar yapan Kurum, 5 yılda 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi kapsamında, 484 millet bahçesinin yapımını başlattı.

          Murat Kurum ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaşması için de çalışmalar yaptı.

          Evli ve üç çocuk babası olan Kurum, 31 Mart yerel seçimlerden Ak Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı olarak yarışacak.

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