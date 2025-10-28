Habertürk
        İstanbul Başsavcılığı: Hakemlerin bahis iddialarına yönelik soruşturma MASAK ve Emniyet'le sürüyor

        İstanbul Başsavcılığı: Hakemlerin bahis iddialarına yönelik soruşturma MASAK ve Emniyet’le sürüyor

        TFF'nin bazı hakemleri bahis oyunlarına katıldıkları gerekçesiyle disipline sevk etmesinin ardından, soruşturmanın 6222 sayılı Kanun kapsamında ve ilgili kurumlarla koordineli yürütüldüğü açıklandı

        Giriş: 28.10.2025 - 22:49 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:49
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) iç mevzuatına göre hazırlayıp kamuoyuna duyurduğu disiplin sevk yazısında yer alan, profesyonel liglerde görev yapan bazı hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiği iddialarına ilişkin adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

        EMNİYET VE MASAK İŞBİRLİĞİYLE

        Açıklamada, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil edebilecek eylemlerin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın, Başsavcılık koordinasyonunda TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK ile işbirliği içinde devam ettiği belirtildi.

        Başsavcılık, gelişmelerle ilgili bilgilendirmenin ilerleyen süreçte yapılacağını kaydetti.

